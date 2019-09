La vittoria del cuore, della grinta e dell'organizzazione. Il Tottenham, in dieci uomini per l'espulsione di Aurier al 31' (ingenuo doppio giallo per il terzino destro) batte 2-1 il Southampton e conquista 3 punti pesantissimi che danno ossigeno a Pochettino, bravo a non scomporsi nonostante l'inferiorità numerica. Successo in fin dei conti meritato per Kane e compagni che nella ripresa, nonostante l'assedio dei Saints, si difendono con i denti e concedono solo un paio di occasioni nitide. Di Ndombele e Kane le firme sul successo degli Spurs, al Southampton non basta il pari momentaneo di Ings su incredibile papera di Lloris (che poi si riscatta nel secondo tempo con due parate miracolose).

Il momento social del match

Il tabellino

Tottenham-Southampton 2-1

Tottenham (4-1-2-1-2): Lloris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks (93' Wanyama); Sissoko, Ndombele (78' Dier); Eriksen; Kane, Son (64' Lamela). All.: Pochettino.

Southampton (4-3-3): Gunn; Vestergaard (79' Armstrong), Bednarek, Yoshida, Bertrand; Ward-Prowse, Romeu, Hojbierg; Boufal (88' Long), Ings (83' Obafemi), Redmond. All.: Hasenhuttl.

Arbitro: Graham Scott di Oxfordshire.

Gol: 24' Ndombele (T), 39' Ings (S), 43' Kane (T).

Assist: Son (T, 1-0), Eriksen (T, 2-1).

Ammoniti: Yoshida, Bednarek (S).

Espulso: 31' Aurier (T).

Note - Recupero 3'+4'.

Hugo Lloris - Tottenham-Southampton Premier League 2019-20Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

10' SOUTHAMPTON PERICOLOSO! Redmond sfonda sulla destra e pesca al limite dell'area Hojbierg: girata di prima intenzione diretta nell'angolino basso, Lloris c'è e mette in calcio d'angolo.

24' GOL DEL TOTTENHAM! NDOMBELE! Ancora Son lavora un pallone in area, tocco arretrato per Ndombele che spara di prima intenzione con il sinistro: conclusione potente ma centrale, Gunn si abbassa inspiegabilmente e non riesce a respingere il pallone che si insacca alle sue spalle.

31' ESPULSO AURIER! Secondo giallo per il terzino destro che, già ammonito, trattiene vistosamente Bertrand e va anzitempo negli spogliatoi. Tottenham in dieci uomini dopo poco più di mezz'ora, che ingenuità del difensore!

39' PAPERA CLAMOROSA DI LLORIS! PAREGGIO DEL SOUTHAMPTON! Su un retropassaggio di Alderweireld il portiere del Tottenham può fare quello che vuole con il pallone: incredibilmente si addormenta e si fa soffiare la sfera da Ings che segna il più grottesco dei gol.

43' 2-1 TOTTENHAM! KANE! Splendida azione in campo aperto della squadra di Pochettino con una combinazione in velocità tra Son ed Eriksen. Il pallone arriva a Kane che, in piena area, se lo porta sul destro e fulmina Gunn con un diagonale di destro che si insacca nell'angolo basso.

57' MIRACOLO DI LLORIS! Straordinaria parata del portiere francese che va a togliere da sotto la traversa una punizione a giro di Ward-Prowse. Splendida sia l'esecuzione del numero 16 dei Saints, sia la risposta del capitano del Tottenham.

62' SECONDO MIRACOLO DI LLORIS! Che parata del capitano del Tottenham che respinge sulla linea un'incornata di Yoshida su corner dalla destra: il pallone sembrava destinato a entrare, intervento sensazionale del francese.

70' SAINTS A UN PASSO DALL'1-1! Cross di Boufal dalla destra, Ings è tutto solo sul secondo palo ma incredibilmente non riesce a deviarla alle spalle di Lloris.

L'esultanza dei giocatori del Tottenham - Tottenham-Southampton Premier League 2019-20Eurosport

Il migliore

Harry KANE - Prestazione da leader dell'attaccante che, dopo un inizio balbettante, segna il gol del 2-1 nel momento più complicato per il Tottenham. Nel secondo tempo si sacrifica in un mostruoso lavoro di copertura e si permette il lusso di sfiorare anche la doppietta personale. Da applausi.

Il peggiore

Serge AURIER - Imperdonabile l'ingenuità del terzino destro ivoriano che lascia i suoi in inferiorità numerica dopo 31 minuti per una doppia ammonizione evitabile. Il secondo cartellino giallo, per una trattenuta plateale ai danni di Bertrand poco dopo la linea di metà campo, era davvero evitabile.