Ufficiale: Lazaro passa dall'Inter al Newcastle, prestito con diritto di riscatto

Valentino Lazaro è un nuovo giocatore del Newcastle. Dopo essere arrivato all'Inter in estate dall'Herta Berlino, l'austriaco non ha convinto Antonio Conte: con gli arrivi di Young e Moses era scontata una sua partenza. I bianconeri hanno sbaragliato la concorrenza del Lipsia, dopo che i tedeschi si sono fatti vivi negli ultimi giorni. A comunicare l'ufficialità del trasferimento di Lazaro è lo stesso club nerazzurro: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Valentino Lazaro al Newcastle United FC. Il calciatore austriaco si trasferisce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020 con opzione per la trasformazione del prestito in trasferimento definitivo". La formula è dunque quella del prestito fino a giugno con diritto di riscatto.

Lazaro: "Passo giusto da fare, ringrazio i tifosi dell'Inter"

Su Insgram sono arrivati i saluti all'Inter da parte di Lazaro: "Grazie tifosi per il vostro sostegno sin dal primo giorno in questa grande squadra! Questo per me ora è il passo giusto da fare per giocare di più e poter dimostrare cosa so fare! Grazie al club per questa possibilità. Ai miei compagni di squadra dell'Inter auguro ogni bene nella lotta allo scudetto e agli avversari. Ci vediamo, il vostro Tino!"