Ufficiale, Moise Kean è un giocatore dell'Everton: contratto fino al 2024

La notizia era ormai certa da giorni, ma adesso c’è anche l’ufficialità: Moise Kean è un nuovo giocatore dell’Everton.

Per il 19enne attaccante della nazionale un contratto fino al 2024. La cifra versata dall’Everton alla Juventus, invece, non è stata resa nota dal club britannico. Restano le indiscrezioni che parlano di una somma di 27,5 milioni a cui aggiungere 2,5 di bonus in caso di raggiungimento di obiettivi personali e di squadra.

" Sono molto onorato di poter vestire la maglia dell’Everton. Darò il meglio per questa squadra. "

Queste le prime parole di Kean al canale ufficiale della società inglese, dove poi ha proseguito:

" Ero convinto di firmare perché Everton è un club che guarda al futuro e lo sono anch'io. Conosco le dimensioni del club. Ha una grande ambizione e lavorerò molto duramente per aiutarci a realizzare ciò che vogliamo raggiungere. Sono abituato a vincere e voglio portare questo atteggiamento vincente alla squadra. Spero di essere molto bravo sul campo e di portare qualche gioia ai tifosi. "