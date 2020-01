Ultimatum per João Cancelo, Guardiola: "Deve decidere se lottare insieme a noi o no"

Solo 7 presenze in Premier League con il Manchester City. Per adesso si può definire fallimentare la parentesi in Inghilterra per João Cancelo, ex giocatore di Inter e Juventus, che potrebbe addirittura fare il suo ritorno al Valencia per la seconda parte di stagione.

Contro l’Everton ha giocato da titolare e ha disputato tutti i 90 minuti, ma potrebbe essere stata la sua ultima presenza con la maglia dei citizens. Guardiola, in pratica, ha posto un ultimatum al portoghese...

" João ha grandi qualità, ti fa quei due o tre assist. È un ragazzo, ma deve decidere se vuole restare qui a lottare insieme a noi oppure no. Qui nel Regno Unito ognuno è libero di fare quello che vuole della propria vita. [Guardiola dopo Manchester City-Everton] "

Parole che lasciano trapelare una certa distanza tra il classe ’94 e il resto della squadra, tanto che sembra impossibile rivedere Cancelo in Inghilterra per il resto della stagione.