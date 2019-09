United ok, 'manita' del baby Chelsea con i Wolves di Cutrone (in gol l'ex Milan), poker Spurs

Il Manchester United supera il Leicester per 1-0 nella quinta giornata di Premier League: decide una rete all'8' di Rashford su rigore. I Red Devils di Solskjaer salgono così a quota 8 punti in classifica dopo un'astinenza di tre giornate (due pareggi e una sconfitta).

'Manita' del Chelsea che strapazza fuori casa i Wolverhampton per 5-2: tripletta di Abraham (34', 41'55'), Tomori al 31' e Mounty al 96'. Per i Wolves autogol al 69' di Abraham e rete di Patrick Cutrone all'85'. Per l'ex milanista si tratta del primo gol con la maglia del Wolverhampton di mister Nuno Espirito Santo. Linea verde al potere per il Chelsea: i primi dieci gol della stagione dei Blues sono griffati da debuttanti.

Poker invece del Tottenham sul Crystal Palace (doppietta del solito Son Heung-Min al 10' e 23', autorete di van Aanholt al 21' e rete di Lamela al 42'). Il Southampton corsaro contro lo Sheffield United per 1-0 (decisivo Djenepo al 66' ed espulsione all'85' di Sharp), pareggio 1-1 tra Brighton e Burnley che agguanta il pareggio nei minuti finali (al 51' Maupay, poi Hendrick al 91').