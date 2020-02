In Italia ci lamentiamo della VAR, ma c'è chi sta molto peggio di noi. In Premier League, Chelsea-Tottenham verrà ricordata per un errore arbitrale macroscopico e intollerabile, dal momento in cui la tecnologia fa parte del gioco. Lo Celso interviene in netto ritardo su Azpilicueta e il fallo è davvero brutto.

Michael Oliver, arbitro del match che la Juventus ben ricorda per il match con il Real Madrid che provocò la reazione di Buffon nel 2018, non si accorge della gravità del fallo ma la cosa peggiore è il mancato intervento degli addetti VAR.

A Stockley Park, quartier generale VAR in Inghilterra, servono alcuni minuti per visionare un episodio assolutamente chiaro. Risultato? L'arbitro non fa l'on field review - la direttiva in caso di errori chiari ed evidenti - e Lo Celso non viene nemmeno ammonito.

Mezz'ora dopo, su BT Sport, i commentatori hanno rivelato che gli addetti VAR avevano ammesso di aver sbagliato decisione e che il giocatore degli Spurs avrebbe dovuto essere espulso.

Peggio ancora sostenevano che il motivo per cui non avevano inizialmente preso la decisione giusta era perché pensavano che la gamba di Lo Celso non avesse "nessun altro posto dove andare". Surreale.

E' la seconda volta in una settimana che il Chelsea è sfortunato con i cartellini rossi, dato che Harry Maguire avrebbe dovuto fare una doccia anticipata nella sconfitta contro il Manchester United di lunedì sera. Questa volta la mancata espulsione di Lo Celso non ha avuto alcun impatto sul risultato dato che i gol di Olivier Giroud e Marcos Alonso hanno dato ai Blues un successo per 2-1.