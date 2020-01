Vardy si infortuna, Leicester in ansia: ma non dovrebbe essere nulla di grave

Spavento per il Leicester durante la sfida di Premier League vinta 4-1 contro il West Ham che ha consentito alle Foxes di consolidare il terzo posto solitario in classifica volando a +8 sul Chelsea. Jamie Vardy è stato infatti costretto a uscire per infortunio poco prima dell'intervallo, apparentemente a causa di un problema muscolare all'altezza del gluteo. Dopo la partita, tuttavia, alcune voci parlavano di un problema al ginocchio per il capocannoniere della Premier, ma a rassicurare l'ambiente ci pensa il tecnico del Leicester Brendan Rodgers con una dichiarazione apparsa sul sito ufficiale.

" Fortunatamente non si tratta di un problema al ginocchio, ma al gluteo. Aspetteremo l'esito degli esami nella giornata di giovedì, ma non dovrebbe essere nulla di preoccupante "