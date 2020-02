L'Everton ci crede all'Europa e va a vincere sul campo del Watford, terreno di gioco ostico in questo inizio 2020: nelle ultime 9 in campionato gli hornets avevano perso solo contro il Liverpool e nell'ultima contro l'Aston Villa. E dire che era stato proprio il Watford a segnare il gol del vantaggio con l'ex Bologna Adam Masina servito da Deulofeu, poi nel finale del primo tempo arriva anche il 2-0 con l'ex Juventus Roberto Pereyra. È notte fonda per l'Everton, ma nei minuti di recupero c'è l'incredibile doppietta di Yerry Mina. Prima segna risolvendo una mischia in area su corner al 46', poi trovo il gol di testa con un poderoso stacco aereo al 49'.

Nel secondo tempo il Watford ci riprova e l'Everton resta anche in 10 per l'espulsione per doppio giallo di Delph al 71'. Gli hornets ci credono, ma al 91' arriva il gol in contropiede di Walcott dopo il mancato controllo di Moise Kean su servizio di Richarlison.