Il tabellino

WATFORD-LIVERPOOL 3-0 (primo tempo 0-0)

WATFORD (4-2-3-1): Foster; Femenia, Kabasele, Cathcart, Masina; Capoue, Hughes; Sarr (dall'82' Pussetto), Doucoure (dal 90' Chalobah), Deulofeu (dal 37' Pereyra); Deeney. All. Pearson.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Wijnaldum (dal 61' Lallana), Oxlade-Chamberlain (dal 65' Origi); Mane, Salah, Firmino (dal 79' Minamino). All. Klopp.

Gol: 54' Sarr (W), 60' Sarr (W), 72' Deeney (W).

Assist: 1-0 Doucouré (W), 2-0 Hughes (W), 3-0 Sarr (W).

La cronaca in 7 momenti chiave

10' DEULOFEU A UN PASSO DAL VANTAGGIO - L'ex Milan rientra sul destro e calcia con il consueto destro a giro: pallone di poco alto sopra la traversa.

33' INFORTUNIO PER DEULOFEU - Il giocatore del Watford atterra male su contatto con van Dijk, brutto movimento del ginocchio: il fantasista esce in barella.

45'+4 CLAMOROSA DOPPIA OCCASIONE PER DEENEY - Alisson non trattiene il pallone, l'attaccante calcia addosso al portiere e poi prova un destro a giro: sul fondo di poco.

54' VANTAGGIO DEL WATFORD - Rimessa laterale del Watford, il pallone sbuca sui piedi Doucouré che serve a porta vuota Sarr! Pessima la difesa del Liverpool.

60' RADDOPPIO DI SARR - Hughes tiene miracolosamente il pallone in campo e lancia in campo aperto l'attaccante sul filo del fuorigioco: scavalcato Alisson in uscita.

66' PALO DI LALLANA - Bellissima sinistro da fuori area: palo esterno.

72' DEENEY CHIUDE IL MATCH - Pessima palla di Lovren per Alisson, Sarr intercetta e scarica su Deeney: rete a porta vuota.

Il migliore

Ismaila SARR - Verrà a lungo ricordato come l'uomo che riuscì ad abbattere il Liverpool di Klopp. Partita pazzesca da parte dell'attaccante senegalese, ispiratissimo già nel primo tempo. I suoi due gol e il suo assist restaranno nella memoria dei rifosi Reds. E non solo.

Il peggiore

Dejan LOVREN - Un disastro oggi, come tutta le retroguardia di Klopp. L'emblema della serata del Liverpool è il suo sciagurato retropassaggio verso Alisson intercettato da Sarr in occasione del 3-0.