In Premier League il Liverpool sa solo vincere. I numeri pazzeschi degli uomini di Klopp sono da aggiornare giornata dopo giornata: 23 vittorie in 24 partite, 70 punti su 72 disponibili. E il Manchester City, campione in carica, è a -19. La corazzata campione d'Europa vince una partita complicata sul campo di un West Ham alla disperata ricerca di punti nella lotta salvezza: il primo tempo è combattuto, le occasioni scarseggiano e l'unico lampo degno di nota è il rigore trasformato da Salah. Netto il fatto di Diop su Origi, prima che il belga potesse calciare a botta sicura. Tutta un'altra partita nella ripresa: gli Hammers provano a rendersi pericolosi dalle parti di Alisson, creano qualche buona occasione ma vengono puniti dal fulminante contropiede dei Reds concluso dal gol di Oxlade-Chamberlain su gioccolatino di Salah. Ennesima prova di forza del Liverpool, che lascia solo le briciole agli avversari. Il West Ham resta al penultimo posto in compagnia del Bournemouth e del Watford, a quota 23 punti.

IL TABELLINO

WEST HAM-LIVERPOOL 0-2 (nel primo tempo 0-1)

WEST HAM (3-4-3): Fabianski; Diop, Ogbonna, Cresswell; Ngakia, Noble, Rice, Mausaku; Snodgrass, Lanzini (dal 69' Fornals), Haller

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold (dal 78' Keita), Van Dijk, Gomez, Robertson; Henderson, Oxlade-Chamberlain (dall'86' Jones), Wijnaldum; Salah, Firmino, Origi (dal 69' Fabinho)

Gol: Salah (L), Oxlade-Chamberlain (L)

Ammoniti: Diop (W), Noble (W)