Domenica da incubo per il Manchester United che al London Stadium perde 2-0 contro il West Ham e incassa la seconda sconfitta stagionale in Premier League. Gli Hammers di Pellegrini, a segno con Yarmolenko e Cresswell, meritano i 3 punti giocando una partita coraggiosa senza mai rinunciare a costruire. Piove sul bagnato in casa Red Devils: la squadra di Solskjaer, già priva di Pogba e Martial, deve anche fare i conti con l'infortunio di Rashford, costretto a uscire dopo un'ora probabilmente per un problema all'inguine. Il West Ham vola e festeggia la terza vittoria nelle ultime 4 partite.

Il tabellino

West Ham-Manchester United 2-0

West Ham (4-1-4-1): Fabianski; Fredericks (80' Zabaleta), Diop, Ogbonnna, Cresswell; Rice; Yarmolenko (89' Snodgrass), Noble, Fornals, Felipe Anderson (70' Wilshere); Haller. All.: Pellegrini.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Young; McTominay, Matic (71' Fred); Pereira, Mata (81' Gomes), James; Rashford (61' Lingard). All.: Solskjaer.

Arbitro: Anthony Taylor di Manchester.

Gol: 44' Yarmolenko (W), 84' Cresswell (W).

Assist: Felipe Anderson (W, 1-0).

Ammoniti: Ogbonna, Noble (W), Mata, Young (M).

Note - Recupero 1'+4'.

Il momento social del match

La cronaca in 7 momenti chiave

15' CI PROVA MATIC! Sinistro violento dai 25 metri del centrocampista del Manchester United: Fabianski blocca centralmente con grande sicurezza.

36' WEST HAM PERICOLOSO! Fornals batte una punizione dalla sinistra a sorpresa pescando Noble tutto solo al limite dell'area, destro al volo di prima intenzione che De Gea blocca in tuffo.

44' GOL DEL WEST HAM! Noble per Felipe Anderson al limite dell'area, tocco di prima intenzione del brasiliano per Yarmolenko che controlla con il destro e trafigge De Gea con un perfetto diagonale di sinistro che si insacca nell'angolino basso. Azione splendida degli Hammers.

48' UNITED A UN PASSO DAL PARI! Pereira dalla destra alza la testa e mette un traversone basso a centro area: sul secondo palo Mata, tutto solo, interviene in spaccata ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta.

62' WEST HAM VICINO AL RADDOPPIO! Yarmolenko tocca in area per Felipe Anderson, destro immediato del brasiliano e De Gea respinge sul primo palo. Ha rischiato grosso lo United.

68' MAGUIRE SFIORA L'1-1! Sugli sviluppi del corner Maguire, su tocco di McTominay, ha sul destro un pallone d'oro: destro potente da due passi e grande parata di Fabianski che mette in calcio d'angolo, che occasione per lo United!

84' 2-0 WEST HAM! CRESSWELL! Splendido sinistro a giro su punizione, pallone che si insacca sotto l'incrocio: De Gea vola ma può solo sfiorare il pallone.

Marcus Rashford - West Ham-Manchester United Premier League 2019-20Getty Images

Il migliore

Andriy YARMOLENKO - Prestazione a tutto campo dell'ucraino che, oltre a segnare la rete dell'1-0, lotta come un leone e si sacrifica in entrambe le fasi. Degne di nota una sponda per Felipe Anderson e un prodigioso salvataggio in tackle scivolato su Lingard. Esce nel finale raccogliendo una meritata standing ovation.

Il peggiore

Scott MCTOMINAY - Lo scozzese in mezzo al campo non riesce mai a dare il cambio di ritmo: troppo lento in fase di ripartenza, insieme a Matic forma un duo che non è in grado di innecare James e Rashford.