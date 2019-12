Non è l'anno del Manchester City, ormai appare certo. Almeno per quanto riguarda la Premier League. Nel posticipo della 19esima giornata (quella del Boxing day), i Wolves - dopo il successo a Etihad nell'andata - si rivelano ancora fatali agli Sky Blues, in vantaggio per 2-0 con la doppietta di Sterling dopo, però, l'espulsione di Ederson, avvenuta al 12' dopo un'uscita a valanga sul lanciatissimo Diogo Jota. Per i padroni di casa - che si portano al quinto posto scavalcando a quota 30 il Tottenham - segnano Traoré, Jimenez e Doherty. Altro pezzo di Premier consegnato al Liverpool, che mantiene il vantaggio di 13 punti sul secondo posto, ancora occupato dal Manchester City.

: Ederson of Manchester City is sent off by referee Martin Atkinson during the Premier League match between Wolverhampton Wanderers and Manchester City at Molineux on December 27, 2019 in Wolverhampton, United KingdomGetty Images

Il tabellino

WOLVES-MANCHESTER CITY 3-2

Wolverhampton Wanderers (3-4-3): Rui Patricio; Dendoncker, Coady, Saïss; Doherty, Neves, Moutinho, Jonny (73' Vinagre); Traoré, Jota (79' Neto), Jiménez (94' Bennett). All.: Nuno Espirito Santo.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Otamendi, Mendy; Rodri, de Bruyne (67' Gündogan), Bernardo; Mahrez (46' Eric Garcia), Sterling, Agüero (14' Bravo). All.: Guardiola.

Arbitro: Martin Atkinson di Leeds.

Gol: 25' e 50' Sterling (M), Traoré (W), 82' Jimenez (W), 89' Doherty (W).

Assist: de Bruyne (M, 0-2), Neves (W, 1-2), Traoré (W, 2-2), Jimenez (W, 3-2).

Note - Recupero: 7+4. Espulso: 12' Ederson (M) per gioco scorretto. Ammonito: Otamendi.

La cronaca della partita in 12 momenti chiave

12' - ESPULSO IL PORTIERE DEL CITY EDERSON! L'estremo difensore ospite ha letteralmente travolto Diogo Jota, che l'aveva saltato fuori area. Sky Blues in 10 uomini: entra Claudio Bravo e viene sacrificato Sergio Agüero.

25' - GOL DEL MANCHESTER CITY CON STERLING! L'attaccante insacca in tap in dopo un penalty calciato malissimo per due volte, respinto per altrettante da Rui Patricio e fatto ripetere dopo il primo sbaglio per invasione dell'area al momento della battuta. Penalty assegnato dopo l check al VAR in seguito a un leggero contatto Dendoncker-Mahrez in area: 0-1, Manchester City sotto di un uomo ma sopra di un gol!

45' - JIMENEZ! Destro a giro dalla distanza del messicano: la traiettoria, tuttavia, risulta centrale e facile preda di Claudio Bravo.

47' - SOMBRERO DI JIMENEZ PER L'ACCORRENTE DIOGO JOTA! Conclusione in corsa ma alta sopra la traversa, fatta partire col piede sbagliato...

50' - GOL DEL MANCHESTER CITY CON STERLING! Filtrante geometrico di de Bruyne per Sterling, che scatta in profondità e, con uno scavetto delizioso supera Rui Patricio: 0-2!

55' - GOL DEI WOLVES CON TRAORE! L'autore della doppietta nel match di andata, recupera con Neves una palla vagante sulla trequarti e, dal limite, incrocia il destro: palla all'angolino e 1-2!

69' - TRAORE! Il numero 37 dei Wolves si accentra dalla destra e libera il sinistro rasoterra: Claudio Bravo in presa bassa.

74' - SAISS! Colpo di testa sottoporta sulla punizione dalla sinistra di Moutinho: palla fuori di pochissimo.

77' - ANCORA WOLVERHAMPTON! Doherty, da due passi, colpisce alto di testa sulla punizione dalla sinistra di Moutinho e la deviazione aerea di Eric Garcia.

82' - GOL DEI WOLVES CON JIMENEZ! Errore marchiano di Mendy in fase di difesa della palla, Traoré gliela sfila e, dalla destra, la mette al centro per la deviazione vincente del messicano: 2-2!

Manchester City verliert gegen Wolverhampton WanderersGetty Images

89' - GOL DEI WOLVES CON DOHERTY! L'irlandese triangola con Jimenez (che gliela restituisce col tacco) partendo sulla destra e, con un rasoterra imprendibile appena entrato in area, fa secco Claudio Bravo: 3-2 al Molineux!

Manchester City à genou après sa défaite à Wolverhampton en Premier LeagueGetty Images

90'+3 - TRAVERSA DI STERLING! Punizione calciata con un destro preciso: la palla, tuttavia, non è scesa a sufficienza e scheggia il legno più alto.

