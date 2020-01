Wood-Rodriguez, impresa Burnley a Old Trafford: il Manchester United crolla 0-2 in casa

Brutto stop del Manchester United, colpaccio del Burnley. Sono questi i verdetti di Old Trafford: la coppia Wood-Rodriguez, con un gol per tempo, stende i Red Devils. E farà dormire sonni agitati a Solskjaer, che non riesce a risolvere i problemi del suo Manchester United. Le occasioni non mancano ai Red Devils; quello che manca è la cattiveria sotto porta. L’emblema è Anthony Martial: il francese sembra avulso e spreca troppe occasioni. Rashford, infortunato, manca come il pane. Giù il cappello per il Burnley: gran partita di sacrificio da parte dei ragazzi di Dyche, instancabili in pressione e ordinati in fase difensiva. E capaci, nel giro di pochi giorni, di sconfiggere Leicester e Manchester United. Chapeau. I Red Devils non approfittano del pareggio del Chelsea contro l’Arsenal e vengono raggiunti in classifica dal Tottenham: il quarto posto dista 6 lunghezze.

Il tabellino

MANCHESTER UNITED-BURNLEY 0-2 (primo tempo 0-1)

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Jones, Williams (dal 69' Shaw); Matic, Fred; Pereira (dal 45' Greenwood), Mata, James (dal 69' Lingard); Martial. All. Solskjaer

BURNLEY (4-4-2): Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor; Hendrick, Cork, Westwood, McNeil; Wood, Rodriguez. All. Dyche

Gol: Wood (B), Rodriguez (B)

Ammoniti: Taylor (B), Westwood (B)

L'esultanza di Jay RodriguezGetty Images

La partita in 5 momenti chiave

33’ MARTIAL SI DIVORA IL VANTAGGIO - Imbucata di Matic, finta di Mata: il francese si trova davanti a Pope ma ci mette troppo a sistemarsi il pallone, grande salvataggio di Taylor.

39’ IL VANTAGGIO DEL BURNLEY - Come un fulmine a ciel sereno: punizione da centrocampo, sponda di Mee e sinistro di Wood da pochi passi. Nulla da fare per De Gea.

56’ RADDOPPIO DEL BURNLEY - Grande scambio tra Jay Rodriguez e Wood: sassata di sinistro di Rodriguez che si insacca dopo aver colpito la traversa, nulla da fare per De Gea.

63' JAMES PROVA A RIAPRIRLA - Manovra veloce del Manchester United, bel destro a giro di James: palla di poco larga.

90' RETE DI SHAW ANNULLATA -Traversone di Mata sul secondo palo, Shaw colpisce ma spinge Hendrick: rete annullata, il Var conferma.

Il momento social del match

Il migliore in campo

Chris WOOD - Scegliere un solo giocatore del Burnley è un'impresa ardua. La scelta ricade su Wood perché partecipa a entrambi i gol dei suoi: sblocca il match dopo la sponda di Mee e dialoga splendidamente con Rodriguez in occasione del gol del raddoppio. Terza stagione consecutiva in cui raggiunge la doppia cifra di gol con la maglia del Burnley in Premier League: una garanzia.

Il peggiore in campo

Anthony MARTIAL - Svogliato, lento, impreciso, senza idee. Dovrebbe trascinare il Manchester United, a maggior ragione ora che Rashford è fermo ai box, ma sembra un corpo estraneo. Ha diverse opportunità per andare a segno, ma non ci mette mai la cattiveria che un attaccante dovrebbe metterci, soprattutto in un momento di difficoltà come questo. Male.