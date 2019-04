Prima storica promozione in Serie B per il Pordenone del "Komandante" Tesser

Tifosi e account social del club non ci credono ancora, ma è tutto vero: il Pordenone ha conquistato la sua prima storica promozione in Serie B. La squadra che balzò agli onori delle cronache sportive nazionali per aver sfidato l'Inter negli ottavi di finale della Coppa Italia 2017/2018 (sconfitta solamente ai calci di rigore a San Siro con rocambolesco 5-4) è dunque tornata a far parlare di sè assicurandosi il salto di categoria.

Decisiva, per la squadra guidata dal "Komandante" Attilio Tesser, la vittoria per 3-1 contro la Giana: "ramarri" matematicamente in Serie B e social in delirio!