De Rossi resta al Boca Juniors: prolungato il contratto fino al 2021

Daniele De Rossi non lascia, anzi raddoppia con il Boca Juniors. Il centrocampista non vede il campo dal primo settembre scorso e in questa stagione ha collezionato appena tre presenze in campionato e 10 minuti in Copa Libertadores a fine agosto. Insomma, sembrano passati anni luce dall’esordio con gol in Copa Argentina contro l’Almagro.

La storia con il Boca Juniors, iniziata con grande clamore mediatico, sembrava destinata a regalare soddisfazioni all’ex capitan futuro, ma i fatti hanno evidenziato ben altro. Eppure, come rivela il quotidiano argentino Olé, la decisione di De Rossi è di prolungare di altri 12 mesi il proprio contratto con il club xeneize. Un altro anno in Argentina dunque sulla base della clausola presente nel contratto firmato a fine luglio: un contratto valido ancora per un mese e mezzo circa ma, appunto, con la possibilità scritta di prolungarlo fino al dicembre del 2020.

Video - De Rossi: "Il Boca è spettacolo e passione! Non sono Maradona ma darò il mio contributo" 01:58

Una decisione indipendente dalle elezioni per la presidenza del Boca che si svolgeranno l'8 dicembre. Il numero 1 in carica, Daniel Angelici, colui che è riuscito a convincere De Rossi a lasciare Roma per Buenos Aires, non potrà essere rieletto. Nessun problema per De Rossi, che ha sposato in pieno la causa del Boca. Il centrocampista ex Roma, alle prese con scarso minutaggio e infortuni, potrà comunque andare a caccia del suo primo trofeo in maglia xeneize, dopo l'eliminazione per mano del River Plate dalle semifinali di Copa Libertadores: dopo 13 giornate la squadra di Gustavo Alfaro è in vetta al campionato argentino, in coabitazione con Lanus e Argentinos Juniors.