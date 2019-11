Diego Maradona lascia il Gimnasia La Plata dopo due mesi: ufficiali le dimissioni

Era arrivato da imperatore con un’accoglienza regale davanti a oltre 20.000 tifosi increduli e in festa ma il matrimonio fra Diego Armando Maradona e il Gimnasia La Plata è finito dopo appena due mesi. Il Pibe de Oro si è dimesso ieri dall’incarico di allenatore del club argentino, come confermato dal presidente Gabriel Pellegrino: "Diego non è più il nostro allenatore. È stato all'altezza più della nostra società".

Video - La Plata è già pazza di Maradona: accoglienza da brividi per il ritorno di Diego in Argentina 01:45

Alla base del passo indietro le elezioni presidenziali

Arrivato a fine settembre con la squadra biancoblu ultima in classifica, Maradona lascia una squadra al terzultimo posto in classifica, con un bilancio di 10 punti in 12 partite (tre vittorie, un pareggio e 8 sconfitte in tutte le competizioni) e in piena lotta salvezza. Le ragioni dell’addio non sono tecniche ma politiche: a breve infatti ci saranno le elezioni per eleggere il nuovo presidente del Gimnasia che non sarà Gabriel Pellegrino, colui che ha spinto per convincere El Diez a sedersi sulla panchina della squadra di La Plata e che ha deciso di non ricandidarsi per l’incarico. Saputa la notizia Maradona ha deciso di farsi da parte. A guidare il Gimnasia nella prossima partita ci sarà l'allenatore della squadra riserve, Martini-Messera. E intanto Rocio Oliva, moglie di Diego, ha applaudito la scelta del marito:

" "Ragiona così, è un uomo di principi e resta fedele a chi ha scommesso su di lui. Ci sono tante squadre che ora lo vorrebbero in panchina" "

In attesa di altre chiamate o proposte, per ora Maradona torna nel suo buen ritiro di Buenos Aires, consapevole di poter ancora dire la propria come allenatore.