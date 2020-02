Non era mai successo in Italia: Daspo di un anno per l’arbitro che, al termine di un incontro di seconda categoria, ha aspettato fuori dagli spogliatoi il portiere già espulso nel corso della partita, per colpirlo al volto con una violenta testata.

Si trattava della partita Borgo Mogliano-Montottone, e al malcapitato portiere della squadra di casa aspetta una prognosi di 15 giorni sottoscritagli dall’ospedale di Macerata a seguito dello sconsiderato gesto del direttore di gara.

Una volta coinvolti nelle indagini i Carabinieri, il questore della Procura di Macerata Pignataro ha emesso il singolare (seppur giusto) provvedimento nei confronti dell’arbitro 31enne di origini napoletane, Antonio Martiniello.