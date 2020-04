Coronavirus, il Belgio ha deciso: stop al campionato e Scudetto d'ufficio al Bruges

Il Belgio compie un passo destinato a far discutere l'intera Europa calcistica: il Consiglio di amministrazione della Lega che rappresenta i club della Jupiler Pro League (la Serie A belga) ha infatti invitato le società a considerare chiusa la stagione, interrotta come in quasi tutto il Vecchio Continente a causa dell'emergenza Coronavirus. A questo punto la palla passa ai club, che si riuniranno in assemblea generale il prossimo 15 aprile. Se la raccomandazione del Consiglio, che fa appello alla salvaguardia della salute "dei giocatori, dei collaboratori e di tutte le persone implicate nell'organizzazione degli eventi", dovesse essere recepita e ratificata, la sospensione del campionato diventerà effettiva a tutti gli effetti e dunque ufficiale. Difficile, in ogni caso, immaginare che possa accadere qualcosa di diverso dallo stop immediato.

Bruges campione a tavolino

La decisione di archiviare in anticipo la stagione 2019-20 provocherà quindi l'assegnazione dello Scudetto a tavolino al Bruges, squadra che al momento della sospensione del campionato guidava saldamente la classifica con 15 punti di vantaggio sulla sua più immediata inseguitrice, il Gent. Per il Bruges si tratterebbe così del 16esimo titolo nazionale, il terzo nelle ultime 5 stagioni. La Serie A belga, alla quale partecipano 16 squadre, si articola in una regular season di 30 giornate e successivamente in una fase che prevede playoff Scudetto e playout retrocessione. Al momento della sospensione erano state completate 29 giornate su 30.