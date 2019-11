Professionismo nello sport femminile, incentivi per le società: progetto per estendere la legge 91

Sono solo poche righe eppure, quelle poche righe potrebbero cambiare la storia dello sport femminile.

L’emendamento alla legge di Stabilità infatti, firmato dalla 5 Stelle Susy Matrisciano e dal PD Tommaso Nannicini, potrebbe rappresentare quel traguardo storico che ancora manca nello sport in rosa: il professionismo riconosciuto anche allo sport femminile. E non solo calcio, ma anche basket, pallavolo e rugby.

" Non è possibile che al Mondiale di Francia, fra le prime otto squadre, eravamo le uniche non professioniste – Sara Gama, capitano nazionale calcio femminile "

La firma di due esponenti del governo Conte è un particolare da non sottovalutare perché in questo modo, l’emendamento risulta supportato politicamente dall’esecutivo. Questo ne rende più semplice l’attuabilità.

L’emendamento prevede un incentivo per le società che “stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo”, come estensione della legge 91 del 1981. Questa legge regola i rappporti professionistici tra atleta e società e la sua estensione allargherebbe il professionismo anche alle donne, cosa che fino ad oggi non era mai stata contemplata. Lo stesso emenadamento firmato da Matrisciano e Nannicini, prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro per le prossime 3 stagioni.

Cosa cambia per l’atleta?

In termini prettamente economici, la società che stipula con l’atleta un contratto di lavoro sportivo, potranno versare il 100% dei contributi previdenziali e assistenziali: il limite massimo previsto è di 8.000 euro su base annua, corrispondente ad un ingaggio lordo di 30.000 euro.

Questo è solo un primo passo verso un mondo che necessariamente deve cambiare e aguzzare gli occhi anche allo sport femminile. Un primo passo dicevamo, fondamentale però, per partire verso quella direzione e l’estensione della Legge di Stabilità, è una prova che l’intenzione di muoversi c’è.