Promessa mantenuta, Dybala incontra Ramy: "Ragazzo con coraggio da uomo"

Promessa mantenuta: l'attaccante della Juve Paulo Dybala in occasione del Derby contro il Torino ha incontrato il giovane Ramy, il 13enne studente milanese che poco più di un mese fa con un gesto eroico sventò il dirottamento di un bus scolastico a San Donato Milanese. Nei giorni successivi Ramy rivelò di essere un grande tifoso di calcio (fu ospite della Nazionale, a Parma) e in particolare di Paulo Dybala che avrebbe tanto voluto incontrare.

La Joya via social gli fece i complimenti per il suo gesto eroico per invitarlo poi a vedere una partita della Juve a Torino. Ecco, l'occasione c'è stata proprio in occasione del Derby visto che Dybala non ha potuto giocare per infortunio: "Un onore ospitare un ragazzo con il coraggio da uomo: grazie della visita Ramy!", ha scritto Dybala sui social postando una foto dell'incontro con tanto di maglia regalo.