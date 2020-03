Protesta dei tifosi dell'Inter sotto la sede della Lega

La Lega Serie A ha inddetto una riunione straordinaria con le società in conference call per discutere della questione coronavirus e degli eventuali rinvii di altre partite, vista la situazione d'emergenza che si è creata. Per l'occasione, i tifosi interisti della Curva Nord sono arrivati a protestare, espondendo alcuni striscioni.

" Lega indegni, vergognatevi "

" Calciopoli... Ci risiamo? "

" Rispetto per il calcio, rispetto per i tifosi "

I riferimenti sono ovviamente rivolti al 2006 e l'illazione dei tifosi dell'Inter è che dietro a questo rinvio ci sia una manovra della dirigenza della Juventus, che starebbe facendo pressioni sulla Lega creando una situazione iniqua.