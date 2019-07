Psg: guarigione ok per Neymar, vola in Cina con la squadra

Il Paris Saint-Germain ritrova Neymar. Il club francese ha annunciato che la distorsione alla caviglia destra, che risale alla gara amichevole del 6 giugno scorso tra Brasile e Qatar, è del tutto guarita. "Il completo rientro in gruppo è in programma in Cina", ha sottolineato il Psg in una nota. La stella brasiliana è partita in queste ore insieme ai compagni per la tournée in Oriente.