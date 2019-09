Psg: ufficiale arrivo in prestito di Sergio Rico dal Siviglia

Parigi (Francia), 1 set. (LaPresse/AFP) - Il Paris Saint-Germain ha un nuovo portiere. Non Keylor Navas, inseguito nelle ultime settimane, bensì Sergio Rico. Il club francese ha infatti annunciato l'arrivo dell'estremo difensore spagnolo in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia per un anno, fino al 30 giugno 2020. Sergio Rico dovrebbe fare il vice di Areola oppure di Navas, qualora i parigini riuscissero a strapparlo al Real Madrid.