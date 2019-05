Psg: ufficiale, Tuchel rinnova fino al 2021

E' ufficiale: Thomas Tuchel e Psg insieme fino al 2021. Il club di Ligue 1 ha annunciato il rinnovo di contratto dell'allenatore e quindi allontanato ogni voce su un possibile arrivo in panchina di Massimiliano Allegri. Il tedesco, arrivato a Parigi la scorsa estate, si è dichiarato "felice ed orgoglioso" dopo la firma. "Grazie al presidente e all'intero club per la fiducia che dimostrano a me e al mio staff. Questo rafforza il mio obiettivo di portare questa squadra al vertice delle sue ambizioni grazie al lavoro di tutti. Sono convinto che per il nostro club il meglio deve arrivare". "Tutta la famiglia del Psg è lieta oggi di vedere Thomas Tuchel estendere il suo contratto", ha commentato il presidente Nasser Al-Khelaifi. "Per un anno, Thomas ha portato energia fantastica ogni giorno, non solo ai giocatori, ma all'intero club". In questa stagione il tecnico ha conquistato campionato e Supercoppa di Francia.