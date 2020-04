Pulisic, cuore grande: consegna burritos nell'ospedale dove è nato una volta a settimana

Un'altra bella storia di un calciatore che aiuta chi ne ha più bisogno: è lo statunitense Pulisic ad aiutare l'ospedale dove è nato.

Calciatori impegnati nel sociale: queste notizie fanno sempre bene in questi tempi così difficili. Oggi vi parliamo dell'iniziativa di Christian Pulisic, giocatore del Chelsea statunitense che non si è dimenticato del suo passato: donerà infatti i burritos ogni sabato al personale ospedaliero americano del Penn State Health Milton S. Hershey Medical Center, il suo ospedale di nascita.

Le prime consegne sono già rintracciabili sul profilo Instagram del calciatore, accompagnate da una nota.

Grazie per servizio, dedizione, coraggio, sacrificio e sforzi per riportarci tutti in gioco. Siete i supereroi della vita reale e tutti vi incoraggiamo. Stai al sicuro!

Stiamo attraversando un momento davvero difficile al momento, ma abbiamo i nostri Supereroi che ci aiuteranno a superarlo. Siamo tutti in debito e per sempre con queste queste persone straordinarie che hanno dimostrato coraggio e forza per aiutarci a combattere questo virus. E per mostrare la mia gratitudine ai Supereroi nella mia città, io e la catena Chipotle manderemo i pasti ogni sabato (a partire da oggi) per tutti il mese a tutti gli uomini e le donne coraggiosi che combattono Covid-19 al Penn State Health Milton S. Hershey Medical Center, l’ospedale in cui sono nato”.

