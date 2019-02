Quagliarella torna in Nazionale, Mancini lo convoca per lo stage. Prima chiamata per Bastoni

36 anni compiuti ieri e una maglia azzurra in regalo. Fabio Quagliarella, capocannoniere della Serie A con 16 reti e in gol da 11 gare di campionato consecutive, dopo 3 anni e mezzo dall’ultima convocazione in Nazionale è stato chiamato da Mancini per far parte dell’elenco dei 32 calciatori, che parteciperanno allo stage di due giorni in programma a Coverciano, lunedì 4 e martedì 5 febbraio al Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Quagliarella, la cui ultima presenza in azzurro risale addirittura ad 8 anni fa, non è l’unica new entry di Mancini che ha scelto di chiamare anche Alessandro Bastoni, difensore classe ’99 di proprietà dell’Inter ma in forza al Parma dove ha racimolato 12 presenze da titolare. Già convocati da Mancini a inizio stagione, tornano a varcare il cancello di Coverciano anche il centrocampista romanista Nicolò Zaniolo e i classe 2000 Sandro Tonali e Moise Kean.

L’elenco dei convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Alessandro Bastoni (Parma), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Giorgio Chiellini (Juventus), Andrea Conti (Milan), Domenico Criscito (Genoa), Mattia De Sciglio (Juventus), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Manuel Lazzari (Spal), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Juventus);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Marco Benassi (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Roberto Gagliardini (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Sassuolo), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Roma), Roberto Inglese (Parma), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Bioty Kean (Juventus), Kevin Lasagna (Udinese), Matteo Politano (Inter), Fabio Quagliarella (Sampdoria).