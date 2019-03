Italia-Finlandia: probabili formazioni e statistiche

Le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Spinazzola, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Immobile, El Shaarawy. Ct: Roberto Mancini

Finlandia (4-4-2): Hradecky; Raitala, Toivio, Arajuuri, Uronen; Lod, Kamara, Sparv, Soiri; Pukki, Tuominen. Ct: Markku Kanerva

Arbitro: Orel Grinfeld (Israele)

Video - Mancini: "Balotelli non è ancora in forma, Zaniolo potrà esordire" 01:59

Le statistiche

Sono 13 i precedenti tra Italia e Finlandia e con un bilancio a favore degli azzurri: 11 vittorie, un pareggio e una sconfitta nell’unico incontro giocato in campo neutro, a Stoccolma, nel corso dei Giochi Olimpici del 1912. Da quel momento, 12 risultati utili e 7 vittorie consecutive per gli azzurri. L’Italia non subisce gol dai finlandesi da 5 gare e non ha mai subìto gol nelle sfide di qualificazione agli Europei.

Positivo anche il bilancio degli azzurri a Udine, dove l’Italia è imbattuta: negli 8 precedenti, si contano 6 vittorie e 2 pareggi, con 15 gol realizzati e 2 subìti. Negli ultimi anni, hanno esordito in Friuli tre protagonisti di questa Nazionale: Bernardeschi e Jorginho (2016) e Lorenzo Pellegrini (2017).

Giorgio Chiellini ha festeggiato a Novembre le 100 presenze in Nazionale, raggiungendo nel club dei centenari Buffon, Cannavaro, Paolo Maldini, De Rossi, Pirlo e Zoff. Ora l’obiettivo è raggiungere Dino Zoff (112). Leonardo Bonucci si porta a quota 85 e si avvicina ulteriormente al 10° posto di Alessandro Del Piero (91).

Tra i marcatori, l’unico a segno a novembre è stato Politano, con il giocatore dell’Inter che ha firmato il suo primo gol in Nazionale. Tra i calciatori in attività resta leader De Rossi (21) davanti a Balotelli (14), Candreva e Immobile (7).

Sono 9 le partite disputate dalla Nazionale con Roberto Mancini ct. Il bilancio è di 3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. L’attuale commissario tecnico ha schierato un totale di 41 i giocatori da quando si è insediato sulla panchina dell’Italia. Il più impiegato è Jorginho che ha disputato 696’ dei 810 minuti totali, per Chiesa il maggior numero di presenze (9).

Tra i calciatori più famosi nella rosa della Finlandia, spicca Teemu Pukki (70 presenze e 15 reti), oggi al Norwich City in Championship inglese, tra i protagonisti del successo nel girone di Nations League (Lega C) che ha già assegnato ai finlandesi il diritto di giocarsi lo spareggio per gli Europei nel marzo 2020. Il record assoluto di presenze e reti appartiene invece a Jari Litmanen (137/32). Tra i convocati, c’è anche il difensore del Crotone Sauli Vaisanen.