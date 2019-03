Dopo la vittoria contro la Finlandia, l'Italia affronta il Liechtenstein a Parma per proseguire il cammino di qualificazione a Euro 2020. In questa fase, l'interesse per gli Azzurri è tradizionalmente tiepido ma vi indichiamo cinque ragioni per non perdere l'appuntamento del Tardini (ore 20:45).

Il gioco

Contro gli scandinavi è arrivata la vittoria e si sono viste fame e passione. Resta il lavoro tattico e di qualità della costruzione della manovra offensiva, che ci è parsa ancora piuttosto acerba, da portare avanti. L'Italia gioca, ma solo a sprazzi. E al di là di un palleggio a tratti piuttosto prevedibile, si è visto poco. Contro il Liechtenstein, che ha vinto solo 13 delle 185 gare internazionali disputate dal 1982 a oggi (ha perso ben 150 volte), è doveroso attendersi un salto di qualità.

Video - Mancini: "Liechtenstein o Spagna, noi dobbiamo fare il nostro gioco. La 10 a Bernardeschi? Ci sta" 01:53

Largo ai giovani

Il comunicato della FIGC è una buona notizia: la spinta del pubblico non mancherà. Sarà tutto esaurito al Tardini, con 20mila appassionati sugli spalti e un incasso totale di 233.244 euro. A Parma sarà l'occasione di vedere all'opera un'Italia giovane. L'età media è di 25,86 anni considerando il biennio post Ventura: spazio alle nuove leve con i vari Zaniolo, Barella, Kean, Donnarumma e Chiesa.

Moise Kean, Barella - Italia-Finlandia - Qualificazioni Europei 2020 - Getty ImagesGetty Images

Era dalla fine degli anni '80 che l'Italia non riusciva a mandare in campo, in maniera costante, una formazione sotto i 26 anni di media. Allora i campioni che si affacciavano alla ribalta rispondevano al nome di Roberto Baggio, Paolo Maldini e Gianluca Vialli, mentre i più esperti si chiamavano Bergomi, Baresi e Zenga. La rifondazione è in atto.

Il record di Quagliarella

Si è meritato una grande occasione brillando con la maglia della Sampdoria e prendendosi gioco della carta d'identità. Fabio Quagliarella, a 36 anni e 54 giorni, potrebbe diventare il giocatore più anziano a segnare in azzurro. L'attuale primatista è Christian Panucci che, all'Europeo 2008, andò in rete all'età di 35 anni e 2 mesi.

Nella classifica dei marcatori più anziani della storia della Nazionale, figurano anche Totò Di Natale (in gol contro la Spagna a Euro 2012 a 34 anni e 7 mesi), Fabio Cannavaro (in gol in un'amichevole contro il Portogallo a 34 anni e 4 mesi), Andrea Pirlo (rete contro il Messico nella Confederations Cup del 2013 a 34 anni) e Pietro Vierchowod (gol contro Malta nel 1993 a 33 anni e 11 mesi, in un match di qualificazione ai Mondiali).

Fabio Quagliarella - Italia-Finlandia - Qualificazioni Europei 2020 - Getty ImagesGetty Images

La difesa

In ognuna delle ultime tre partite l'Italia ha subito un solo tiro nello specchio, mentre nelle prime sette gare, sotto la guida di Roberto Mancini, gli Azzurri ne avevano incassati sempre almeno tre. Non solo. La Nazionale ha tenuto la porta inviolata nelle ultime quattro partite: l'ultima volta in cui ha registrato cinque partite senza subire gol risale al giugno 2005, nella prima gestione di Marcello Lippi. Goleada cercasi, ma il clean sheet è d'obbligo: in quasi 40 anni il Liechtenstein ha segnato in tutto 79 reti e ne ha subite ben 531 (quasi 3 gol incassati ogni 90 minuti).

Video - Bonucci: "Il blocco Juventus può essere importante per la Nazionale, la storia lo ha dimostrato" 00:46

Alla scoperta del Liechtenstein

Un Paese da 37.500 abitanti (Vaduz, la capitale, ne ha 5.400) e l'entusiasmo di un popolo. Il Liechtenstein non c'entra la qualificazione agli Europei dal 1994, ma giocherà senza avere nulla da perdere. Le storie sono tante. Abbiamo parlato di SuperMario Frick, ma c'è anche il centrocampista centrale 32enne Martin Buchel che, dal giugno 2004, ha raccolto ben 75 presenze diventando il giocatore con più gettoni nazionali in attività (il portiere 37enne Peter Jehle è il primatista assoluto con 132). Una nota di merito se l'è guadagnata, infine, Michele Polverino che, con sei reti all'attivo, risulta il miglior goleador attualmente ancora in nazionale. Cresciuto a Vaduz, è legato all'Italia e ha comprato i biglietti per i suoi familiari: