Anche l'Inghilterra a Euro 2020 dopo il 6-0 in Bulgaria; Francia bloccata dalla Turchia 1-1

Le qualificate a Euro 2020

ITALIA (1° nel gruppo J)

INGHILTERRA (1° nel gruppo A)

UCRAINA (1° nel gruppo B)

POLONIA (1° nel gruppo G)

BELGIO (1° nel gruppo I)

RUSSIA (2° nel gruppo I)

Gruppo A

-Bulgaria-Inghilterra 0-6 (7' Rashford, 20' e 32' Barkley, 45+4 e 69' Sterling, 85' Kane)

-Kosovo-Montenegro 2-0 (10' Rrahmani, 34' Muriqi)

Kane - Bulgaria-England - Euro 2020 qualifier - Getty ImagesGetty Images

Anche l’Inghilterra si unisce alle squadre già qualificate agli Europei del 2020, con la Nazionale di Southgate che si riscatta dopo il ko in Repubblica Ceca con un netto 6-0 in casa della Bulgaria. Apre subito Rashford con un gran gol da posizione defilata, poi arriva la doppietta di Barkley e il gol di Sterling per il poker realizzato nel giro di 45 minuti. Nella ripresa c’è anche la doppietta di Sterling che raggiunge quota 8 gol nelle qualificazioni e il gol di Kane per il 6-0 finale. Partita, tra l'altro, sospesa più volte nel corso del primo tempo per i buu ai danni di Sterling. Nell’altra partita di serata c’è il successo del Kosovo per 2-0 sul Montenegro, a segno anche il difensore del Verona Rrahmani.

La classifica: Inghilterra 15 punti, Repubblica Ceca 12, Kosovo 11, Montenegro e Bulgaria 3.

Gruppo B

-Ucraina-Portogallo 2-1 (6’ Yaremchuk, 27’ Yarmolenko; 72’ rig. Cristiano Ronaldo) | REPORT |

-Lituania-Serbia 1-2 (48' e 53' A.Mitrović, 79' Kazlauskas)

Cristiano RonaldoEurosport

Che scoppola per il Portogallo che viene sconfitto in casa dell’Ucraina per 2-1 a causa dei gol di Yaremchuk e Yarmolenko. I lusitani si svegliono solo nel quarto d’ora finale e non basta il gol di Ronaldo (il 700° nella carriera dell’attaccante juventino) per fare punti a Kiev. Il Portogallo viene così avvicinato dalla Serbia che vince 2-1 in Lituania con una doppietta di Mitrovic, ma i Campioni in carica possono ancora contare su un calendario favorevole per ottenere il 2° posto del girone.

La classifica: Ucraina 19 punti, Portogallo 11, Serbia 10, Lussemburgo 4, Lituania 1.

Video - Ronaldo diventa CR700: tutti i numeri della fantastica carriera dell'attaccante della Juve 01:26

Gruppo H

-Francia-Turchia 1-1 (76' Giroud; 81' Ayhan)

-Islanda-Andorra 2-0 (38' Sigurdsson, 65' Sigborsson)

-Moldavia-Albania 0-4 (22' Cikalleshi, 34' Bare, Trashi, 90' Manaj)

Ayhan - France-Turkey - Euro 2020 qualifier - Getty ImagesGetty Images

Ghiotta chance sprecata dalla Francia che, nonostante un netto dominio territoriale, non riesce a superare la Turchia in casa per staccare il pass ad Euro 2020. I Campioni del mondo in carica creano tanto, ma non concretizzano fino al gol di Giroud che ci mette 4 minuti dal suo ingresso per superare Günok. La Turchia pareggia immediatamente con Ayhan che segna sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto dal milanista Çalhanoglu. Francia e Turchia restano in testa a quota 19 punti, poi salgono l’Islanda (15) e l’Albania (12) di Edy Reja che vincono rispettivamente contro Andorra e Moldavia.

La classifica: Francia e Turchia 19 punti, Islanda 15, Albania 12, Andorra e Moldavia 3.