Anche Svezia e Finlandia volano a Euro 2020: la Spagna dilaga 7-0 con Malta

Tutte le qualificate

ITALIA (1a girone J)

FINLANDIA (2a girone J)

INGHILTERRA (1a girone A)

REPUBBLICA CECA (2a girone A)

UCRAINA (1a girone B)

SPAGNA (1a girone F)

POLONIA (1a girone G)

FRANCIA (1a girone H)

TURCHIA (2a girone H)

BELGIO (1a girone I)

RUSSIA (2a girone I)

Gruppo D

Danimarca-Gibilterra 6-0 (12' e 64' Skov, 47' Gytkjaer, 51' Braithwaite, 85' e 90+3 Eriksen)

Svizzera-Georgia 1-0 (77' Itten)

In attesa dell’ultima sfida, decisiva, Irlanda-Danimarca, la Svizzera fa il suo battendo 1-0 la Georgia grazie al gol di Itten, anche se gli uomini di Petkovic devono aspettare l’ultimo quarto d’ora di partita per il gol vale i 3 punti. In testa ci resta la Danimarca che, intanto, piazza la goleada contro Gilbilterra con un netto 6-0: a segno anche Eriksen con una doppietta nel finale.

La classifica: Danimarca 15 punti, Svizzera 14, Irlanda 12, Georgia 8, Gibilterra 0.

Gruppo F

Spagna-Malta 7-0 (23' Morata, 41' Cazorla, 62' P.Torres, 63' Pablo Sarabia, 69' Olmo, 71' Gerard, 85' Jesús Navas)

Romania-Svezia 0-2 (18' Berg, 34' Quaison)

Norvegia-Faroe 4-0 (4' Reginiussen, 8' Fossum, 62 e 65' Sorloth)

La Spagna, già qualificata a Euro 2020, coglie comunque l’occasione per realizzare una goleada contro Malta. Finisce 7-0 a Cadice, dove vanno a segno i vari Morata, Cazorla, Jesús Navas e anche i debuttanti Pau Torres e Dani Olmo. La Norvegia trova un successo per 4-0 sulle Isole Faroe, ma chi trova il colpo della qualificazione è la Svezia che vince in Romania per 2-0 con le reti di Berg e Quaison.

La classifica: Spagna 23 punti, Svezia 18, Romania 14, Norvegia 14, Faroe 3, Malta 3.

Gruppo J

Bosnia-Italia 0-3 (21' Acerbi, 37' Insigne, 53' Belotti) |REPORT | PAGELLE | DICHIARAZIONI | STATISTICHE |

Finlandia-Liechtenstein 3-0 (21' Tuominen, 64' rig. e 75' Pukki)

Armenia-Grecia 0-1 (34' Limnios)

L’Italia fa l’en plein e trova la nona vittorie, su 9, grazie al 3-0 sulla Bosnia. Vince la Grecia in Armenia, ma la qualificazione la trova la Finlandia con un turno d’anticipo grazie al 3-0 casalingo contro il Liechtenstein. Apre Tuominen, poi arriva la doppietta di Pukki che regala ai finlandesi la prima storica qualificazione ad una fase finale degli Europei.

La classifica: Italia 27 punti, Finlandia 18, Grecia 11, Armenia e Bosnia 10, Liechtenstein 2.