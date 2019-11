Tutte le qualificate a Euro 2020

ITALIA (1a girone J)

FINLANDIA (2a girone J)

INGHILTERRA (1a girone A)

REPUBBLICA CECA (2a girone A)

UCRAINA (1a girone B)

PORTOGALLO (2a girone B)

GERMANIA (1a girone C)

PAESI BASSI (2a girone C)

SVIZZERA (1a girone D)

DANIMARCA (2a girone D)

CROAZIA (1a girone E)

SPAGNA (1a girone F)

SVEZIA (2a girone F)

POLONIA (1a girone G)

AUSTRIA (2a girone G)

FRANCIA (1a girone H)

TURCHIA (2a girone H)

BELGIO (1a girone I)

RUSSIA (2a girone I)

Gruppo D

Irlanda-Danimarca 1-1 (73' Braithwaite; 85' Doherty)

Gibilterra-Svizzera 1-6 (10' e 84' Itten, 50' R.Vargas, 57' Fassnacht; 74' Styche; 75' Benito, 86' G.Xhaka)

Tutto dipendeva dalla Svizzera che, se non avesse colto la vittoria, avrebbe davvero rischiato la qualificazione a Euro 2020. La Nazionale di Petkovic ha trovato però la goleada a Gibilterra, con un 6-1 che porta la firma ancora di Cedric Itten, sempre più trascinatore di questa Svizzera. A chiudere anche Xhaka che trova il gol e il sorriso, almeno in Nazionale. Dall’altra parte, alla Danimarca basta un pareggio a Dublino per centrare il 2° posto: Braithwaite apre, Doherty pareggia inutilmente.

La classifica: Svizzera 17 punti, Danimarca 16, Irlanda 13, Georgia 8, Gibilterra 0.

Eriksen che festeggiaGetty Images

Gruppo F

Svezia-Faroe 3-0 (29' Andersson, 72' Svanberg, 80' Guidetti)

Spagna-Romania 5-0 (8' Fabián Ruiz, 33' e 43' Gerard Moreno, 45' aut. Rus, 90+1 Mikel Oyarzabal)

Malta-Norvegia 1-2 (7' J.King; 40' Fenech; 62' Sorloth)

La classifica: Spagna 26 punti, Svezia 21, Norvegia 17, Romania 14, Faroe e Malta 3.

Fabián RuizGetty Images

Gruppo J

Liechtenstein-Bosnia 0-3 (57' Civic, 64' e 72' Hodzic)

Grecia-Finlandia 2-1 (27' Pukki; 47' Manolas, 70' Galanopoulos)

Italia-Armenia 9-1 (8' e 33' Immobile, 9' e 64' Zaniolo, 29' Barella, 72' Romagnoli, 75' rig. Jorginho, 78' Orsolini; 79' Babayan; 81' Chiesa)

La classifica: Italia 30 punti, Finlandia 18, Grecia 14, Bosnia 13, Armenia 10, Liechtenstein 2.