Armenia-Bosnia 4-2, doppietta di Mkhitaryan e gol ininfluente di Dzeko

L'Armenia ha battuto la Bosnia-Erzegovina per 4-2 in una partita valida per la 6/a giornata del Gruppo J di qualificazioni a Euro 2020, lo stesso dell'Italia. Al Republican Stadium di Yerevan, protagonista assoluto è il neo attaccante della Roma Mkhitaryan che vince il duello tutto giallorosso con Dzeko. L'ex Arsenal firma infatti una doppietta al 3' e al 66', nel mezzo il momentaneo pareggio bosniaco proprio di Dzeko al 13'.

Di Gojak al 70' il nuovo pari della Bosnia, di Hambardzumyan al 77' su assist di Mkhitaryan la rete del 3-2 armeno. In pieno recupero l'autogol di Loncar fissa il risultato sul 4-2 per l'Armenia. Con questo successo la compagine armena si porta al terzo posto con 9 punti, scavalcando Pjanic e compagni fermi a 7. Ad entrambe tocca tifare Italia stasera nella sfida contro la Finlandia, per restare in corsa per il secondo posto che vale la qualificazione.