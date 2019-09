Non è tutto oro quel che luccica, ma intanto l'Italia non si ferma. 3-1 in Armenia e quinta vittoria nelle prime 5 gare di qualificazione a Euro 2020 per gli uomini di Mancini, sempre più al comando del girone J. Un successo propiziato dalla doppietta di Belotti – anche se, in realtà, il secondo guizzo del centravanti del Toro è un'autorete del portiere Hayrapetyan – e da una rete di Lorenzo Pellegrini, entrato pochi minuti prima e autore del sospirato sorpasso a 13 minuti dalla fine. A passare in vantaggio erano stati gli armeni, grazie a Karapetyan, poi espulso a fine primo tempo. La nota positiva, ovviamente, è l'ennesima vittoria; quella negativa è il netto passo indietro a livello di gioco, anche e soprattutto in una ripresa giocata interamente in superiorità numerica, tanto da provocare l'arrabbiatura di Mancini. Domenica sera si torna in campo in Finlandia: l'obiettivo è ipotecare ancor di più, se mai ce ne fosse bisogno, una qualificazione che appare sempre più scontata.

Il tabellino

Armenia (4-2-3-1): Hairapetyan; Hambardzumyan, Haroyan, Calisir, Hovhannisyan; Mkrtchyan, Grigoryan (57' Hovsepyan); Barseghyan (57' Adamyan), Mkhitaryan, Ghazaryan (82' Babayan); Karapetyan. Ct: Gyulbudaghyants

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson; Barella (69' Sensi), Jorginho, Verratti; Bernardeschi (83' Lasagna), Belotti, Chiesa (61' Lo. Pellegrini). Ct: Mancini

Arbitro: Daniel Siebert (Germania)

Gol: 11' Karapetyan (A), 28' Belotti (I), 77' Lo. Pellegrini (I), 80' aut. Hayrapetyan (I)

Assist: Barseghyan (A, 1-0), Emerson (I, 1-1), Bonucci (I, 1-2) Ammoniti: Verratti, Karapetyan, Ghazaryan, Barseghyan, Barella

Note: espulso Karapetyan al 46' pt

La cronaca in 9 momenti chiave

11' – GOL DELL'ARMENIA. Palla persa dall'Italia sulla trequarti di casa, Barseghyan riparte e taglia dentro per Karapetyan, che con uno splendido diagonale non dà scampo a Donnarumma. 1-0

23' – Occasionissima per Bernardeschi: Chiesa al cross, il giocatore della Juve si gira bene col destro ma Hayrapetyan è strepitoso nel deviare in angolo.

27' – GOL DELL'ITALIA. Stupenda azione di Emerson, che sfonda sulla sinistra e centra sul secondo palo: Belotti è lì e, al volo, mette in rete a porta vuota.

28' – Bernardeschi sfiora immediatamente il sorpasso: al limite rientra e calcia a giro, scheggiando l'incrocio dei pali a portiere battuto.

41' – Anche Belotti a un passo dall'1-2: imbucata di Barella per il centravanti del Toro, che davanti a Hayrapetyan mastica il destro incrociando di poco a lato.

46' pt - ARMENIA IN 10 UOMINI. Espulso Karapetyan, saltato con il gomito troppo largo su Bonucci. Siebert inflessibile.

Il cartellino rosso sventolato a Karapetyan che ha cambiato la partita, Armenia-Italia, Getty ImagesGetty Images

77' – GOL DELL'ITALIA. Cross di Bonucci per il neo entrato Lorenzo Pellegrini, che di testa spizza imparabilmente alle spalle di Hayrapetyan. 2-1 e azzurri in vantaggio.

80' – GOL DELL'ITALIA. Belotti si gira in area e calcia sul sinistro: palla che, prima di entrare, tocca il palo e poi la schiena del portiere Hayrapetyan, autore dunque di un autogol.

91' – Gol annullato a Belotti. Emerson al cross e spaccata vincente da pochi passi dell'attaccante granata, pescato però in fuorigioco. Offside, in realtà, inesistente.

Il migliore

Belotti. Conferma le belle sensazioni di questo avvio di stagione con una doppietta provvidenziale, anche se il secondo gol è formalmente da considerarsi un'autorete di Hayrapetyan. Una rete e mezza segnata, altre due annullate. Attaccante ritrovato, dopo la naftalita a cui lo aveva costretto Mancini.

Il peggiore

Barella. In affanno. Un suo mancato intervento provoca il contropiede vincente dell'Armenia. Poco coinvolto nelle azioni azzurre, si becca la "solita" ammonizione.

Il momento social del match

Importava vincere, ma quanto alla prestazione... meglio ripassare.