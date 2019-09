Armenia-Italia: probabili formazioni e statistiche

Le probabili formazioni

Armenia (4-2-3-1): Hayrapetyan; Hambardzumyan, Ishkhanyan, Haroyan, Hovhannisyan; Hovsepyan, Grigoryan; Barseghyan, Mkhitaryan, Ghazaryan; Karapetyan. Ct: Gyulbudaghyants.

Italia: (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Belotti, Bernardeschi. Ct: Mancini.

Arbitro: Daniel Siebert (Germania).

Le statistiche

Al comando del Girone J a punteggio pieno dopo le prime 4 giornate, vincendo i prossimi due impegni contro Armenia e Finlandia (domenica 8 settembre a Tampere) l'Italia ha la possibilità di prendere il largo e di centrare la qualificazione virtuale (anche se non ancora matematica) alla fase finale degli Europei 2020. Passano il turno, infatti, le prime due classificate di ogni girone e l'Italia può vantare attualmente un rassicurante +6 sulla terza, l'Armenia.

L'Italia affronta per la terza volta l'Armenia nella sua storia. Gli unici due precedenti risalgono alle qualificazioni ai Mondiali di Brasile 2014. Il match d'andata disputato a Yerevan il 12 ottobre 2012 vide la squadra all'epoca allenata da Cesare Prandelli imporsi col punteggio di 3-1. In vantaggio all'11' grazie a un rigore trasformato da Pirlo, l'Italia venne raggiunta da una rete firmata da Mkhitaryan al 27'. Nella ripresa ci pensarono De Rossi (64') e Osvaldo (81') a regalare i 3 punti alla formazione azzurra.

Si concluse invece in parità la sfida di ritorno disputata il 15 ottobre 2013 al San Paolo: armeni due volte avanti grazie ai gol di Movsisyan (5') e Mkhitaryan (70'), l'Italia riuscì a rimontare in entrambi i casi con Florenzi (24') e Balotelli (76') per il definitivo 2-2.

É di 2 vittorie e 2 sconfitte il ruolino di marcia dell'Armenia nelle prime 4 giornate del Girone J. La Nazionale allenata da Gyulbudaghyants, che ha nel neo romanista Mkhitaryan il suo giocatore più rappresentativo, ha battuto 3-0 il Liechtenstein in casa ed è andata a vincere 3-2 in Grecia. Le sconfitte sono arrivate sul campo della Bosnia (1-2 lo scorso 23 marzo) e in casa contro la Finlandia (0-2 il 26 marzo).