Bonucci: "Io simulatore? Volevo solo proteggermi dall'infortunio all'occhio"

Leonardo Bonucci non ci sta a passar per simulatore. Pungolato pure su Instagram da Aleksandr Karapetyan, il calciatore armeno espulso per doppia ammonizione giovedì scorso dopo un contrasto aereo in cui il capitano azzurro è rimasto dolorante a terra facendo capire all’arbitro di aver ricevuto un colpo al volto, il difensore juventino nel post gara di Finlandia-Italia è voluto tornare sull’argomento respingendo le accuse e spiegando come il suo gesto fosse animato dalla volontà di accentuare un contatto subito ma atto a proteggere l’occhio infortunato.

" Sono situazioni di campo che succedono – ha spiegato Bonucci ai microfoni di Rai Sport - Dispiace che Karapetyan sia stato buttato fuori, ma non era mia intenzione infatti non ho minimamente protestato. Non mi ero neanche accorto che l’arbitro avesse dato il secondo giallo e non pensavo che Karapetyan fosse ammonito. Il mio è stato soltanto un gesto per proteggermi dall’infortunio che avevo avuto all’occhio ma non ho bisogno di rispondere a niente, ognuno è libero di dire ciò che vuole, ho sempre accettato tutto e poi fatto parlare il campo. Mi dispiace per la polemica che ne è nata, ma guardo avanti. "

Caso chiuso dunque per Bonucci che ha festeggiato la 91esima presenza in Nazionale (10° posto assoluto nella classifica delle presenze in maglia azzurra come Alex Del Piero) con la sesta vittoria consecutiva nelle qualificazioni Europee e ora è pronto a rituffarsi negli impegni con la Juventus, dove – al netto dell’infortunio di Chiellini –avrà ancora più responsabilità essendo l’unico centrale veterano attualmente in rosa.