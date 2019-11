L’Italia è già qualificata ai prossimi Europei 2020, con la Nazionale già sicura inoltre del primato del girone. La gara contro la Bosnia, però, non è inutile, anzi potrebbe essere l’occasione per superare qualche record per la nostra Nazionale...

-L’eventuale vittoria contro la Bosnia, sarebbe la 10a consecutiva per gli azzurri, compresa l’amichevole contro gli Stati Uniti dello scorso novembre. L’Italia superebbe così il primato assoluto del 1938/1939.

-Sarebbe anche la decima vittoria consecutiva per un singolo ct, con Roberto Mancini che supererebbe così il primato di Vittorio Pozzo (del 1938/1939).

-Per Roberto Mancini sarebbe la vittoria n° 12 in 19 gare da ct della Nazionale, eguagliando così Sacchi e Trapattoni.

I ct dopo 18 gare

Ct della Nazionale Ruolino di marcia Arrigo SACCHI 12 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta Giovanni TRAPATTONI 12 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte Roberto MANCINI 11 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte Edmondo FABBRI 11 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte Azeglio VICINI 11 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte Marcello LIPPI 11 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte

Video - Mancini: "Questa Italia non è tanto distante dalle Nazionali top d'Europa" 00:30

-Sarebbero 9 le vittorie nel girone di qualificazione per un campionato europeo, anche in questo caso un primato assoluto per gli azzurri.

-Considerando solo i gironi eliminatori per l’accesso agli Europei, la vittoria contro la Bosnia sarebbe la 13a consecutiva in gare di qualificazione.

-Considerando solo i gironi eliminatori per l’accesso agli Europei, un risultato positivo sarebbe il 39esimo consecutivo senza sconfitta in gare di qualificazione.

Video - Mancini: "Sensi e Barella? Non so cosa sia successo con Conte, ma per la Nazionale sono importanti" 01:07

-Record di vittorie (9) in un anno solare (eguagliando il primato stabilito nel 1990, nel 1994, nel 2000 e nel 2003)

-Record di vittorie consecutive (9) in un anno solare (primato assoluto)

Le 8 vittorie consecutive dell'Italia nel 2019

Partite Risultato Italia-Finlandia 2-0 Italia-Liechtenstein 6-0 Grecia-Italia 0-3 Italia-Bosnia 2-1 Armenia-Italia 1-3 Finlandia-Italia 1-2 Italia-Grecia 2-0 Liechtenstein-Italia 0-5

Non resta che provare a vincere, per dare un altro segnale che in Nazionale qualcosa è cambiato...