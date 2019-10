Cori razzisti contro i giocatori dell'Inghilterra, il ct della Bulgaria: "Non ho sentito niente"

Il premier britannico Boris Johnson definisce vili e spregevoli i cori razzisti contro i giocatori di colore dell'Inghilterra durante le qualificazioni a Euro 2020 contro la Bulgaria a Sofia. L'Inghilterra ha registrato una vittoria per 6-0 sui padroni di casa a Sofia lunedì, ma la partita è stata offuscata dal canto offensivo dagli spalti, costringendo l'arbitro a fermarsi due volte nel primo tempo. Il portavoce del primo ministro ha affermato:

" Questa macchia sul calcio non viene adeguatamente trattata. Il razzismo e la discriminazione devono essere cacciati dal calcio una volta per tutte. Il razzismo che abbiamo visto e ascoltato lunedì sera è stato vile e non ha posto nel calcio o in qualsiasi altro luogo. Sosteniamo le richieste della FA per un'indagine urgente con rigide sanzioni da seguire. Oggi scriviamo alla Uefa per chiedere che questo avvenga rapidamente "

Dal canto suo, il primo ministro della Bulgaria, Boyko Borisov, ha chiesto e ottenuto le dimissioni del capo della Federazione calcio bulgara Borislav Mikhailov. Lo scrive il quotidiano inglese Sun sul proprio sito. Il ministro dello Sport, Krasen Kralev, avrebbe rivelato che il primo ministro bulgaro ha promesso di tagliare tutti i legami con i vertici della federazione nazionale fino alle dimissioni di Mikhailov.

Sempre secondo il Sun, il tecnico della Bulgaria, Krasimir Balakov, ha invece sminuito la cosa:

" Probabilmente i nostri tifosi non erano contenti del modo in cui la squadra stava giocando. Personalmente non ho sentito i cori "

Sugli spalti alcuni tifosi bulgari hanno mostrato la maglietta dell'Uefa modificando la scritta 'Respect', usata per la campagna contro il razzismo, in 'No respect'.

Dimissioni di Mikahilov effettivamente arrivate

Primi effetti dei cori razzisti contro i giocatori della nazionale inglese che hanno portato all'interruzione della partita di Sofia tra la Bulgaria e l'Inghilterra. Il presidente della federazione calcistica della Bulgaria, Borislav Mihaylov, si è dimesso a seguito delle pressioni del premier bulgaro Boyko Borissov. "Oggi il presidente dell'Unione calcistica bulgara Mihaylov ha presentato le sue dimissioni, che verranno consegnate ai membri del comitato esecutivo nella riunione di venerdì", ha affermato la federazione in una nota sul suo sito web. La decisione "causata dalla tensione, che è dannosa per il calcio bulgaro e il sindacato bulgaro", ha affermato la nota.