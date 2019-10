Contro il Lussemburgo si è avvicinato e l'Ucraina, prossima avversaria del Portogallo nelle qualificazioni a Euro 2020, è avvisata. Cristiano Ronaldo è pronto a festeggiare l'ennesimo record della sua straordinaria carriera: dopo il pallonetto che gli è valso il gol numero 699, CR7 potrebbe centrare la 700esima rete da professionista a Kiev. Vi elenchiamo alcuni dei suoi primati spalmati tra Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid, Juventus e Portogallo.

La Top 5 dei bomber in attività

1. Cristiano Ronaldo 699

2. Lionel Messi 672

3. Luis Suarez 463

4. Robert Lewandowski 443

5. Serio Kun Aguero 404

Uno degli obiettivi è tenere a distanza l'eterno rivale Leo Messi, il secondo di questa classifica tra i giocatori in attività a 672. La prima rete di Cristiano Ronaldo da professionista risale al 7 ottobre 2002 contro la Moreirense. Aveva 17 anni e indossava la maglia dello Sporting Lisbona.

Cristiano Ronaldo allo Sporting Lisbona nel 2002Imago

Di 100 in 100

Cristiano in carriera ha segnato in 21 competizioni differenti e vanta 127 reti in Champions League. Nessuno ha fatto meglio per un record storico. Un mese fa, contro la Lituania, ha calato il poker nel 5-1 togliendo a Robbie Keane il record nelle qualificazioni europee (23 a 26). Ora è a 94 con il Portogallo e insegue l’iraniano Ali Daei, il più prolifico di sempre in nazionale (109). Appuntamento allo stadio Olimpico di Kiev.

Gol numero Squadra Avversaria Stadio Competizione 100 Manchester United Tottenham Old Trafford FA Cup 200 Real Madrid Valencia Santiago Bernabeu Liga 300 Real Madrid Granada Nuevo Los Carmenes Liga 400 Real Madrid Celta Vigo Santiago Bernabeu Liga 500 Real Madrid Malmoe Swedbank Stadion Champions League 600 Real Madrid Juventus Principality Stadium Champions League 700? Portogallo Ucraina Olimpiyskyi Qual. Euro 2020

Come segna Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo ha segnato 450 dei suoi 699 gol (in 973 match totali) negli anni spagnoli: il 64% delle reti è infatti arrivato con la maglia del Real Madrid di cui è anche il cannoniere record contando tutte le competizioni. Con la Juventus è a quota 32, La vittima preferita è il Siviglia che da CR7 ha subito ben 27 gol ma anche l'Atletico Madrid (25) lo vede come bestia nera. Curiosamente, invece, è proprio la Juve la squadra contro la quale ha segnato più volte in Champions League: 10 gol.

Tipologia Totale Percentuale Destro 441 63% Sinistro 129 18.5% Testa 127 18.2% Altro 2 0.3% Dentro l'area 594 84.9% Fuori area 105 15.1% Rigore 112 16% Punizione diretta 55 7.9%

Cristiano Ronaldo ci riproverà, lasciare qualcosa in sospeso (in questo caso un record) non fa per lui.