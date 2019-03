I giocatori vanno in nazionale e i club pagano il conto. Da anni le soste dei campionati generano polemiche: l'appeal per i match di qualificazione o per le amichevoli, soprattutto dalle nostre parti, è quasi insignificante e l'unica preoccupazione è che i giocatori della propria squadra del cuore non si infortunino. L'ultimo caso è quello di Cristiano Ronaldo.

Ronaldo, un ritorno sfortunato dopo nove mesi

CR7 non giocava in nazionale da nove mesi, dalla sconfitta contro l'Uruguay patita ai Mondiali russi agli ottavi di finale.

" Sono stati mesi in cui avevo bisogno di tempo per me dopo un cambio radicale nella mia vita, con il cambio di squadra. Anche per la mia famiglia e i figli per adattarsi. Mi mancava la nazionale, ma a volte dobbiamo pensare anche a noi stessi. Ma adesso sono anima e corpo per la nazionale [Cristiano Ronaldo] "

La sua ritrovata generosità nei confronti della madrepatria non è stata premiata: a secco con l'Ucraina, il fuoriclasse lusitano si è infortunato dopo 28', nel match contro la Serbia, ed è stato sostituito. La Juventus ha il fiato sospeso e solo gli esami di rito chiariranno l'entità del problema al bicipite femorale destro. Con il discorso Scudetto ormai archiviato, il timore dei bianconeri è legato alle due partite contro l'Ajax, valide per i quarti di Champions e in programma il 10 (ad Amsterdam) e il 16 aprile.

Juventus in ansia: cabala e quarti di Champions

Nonostante le rassicurazioni dell'interessato, il ritorno in campo di Cristiano Ronaldo con il Portogallo può essere archiviato come una scelta sbagliata. L'ultimo infortunio grave della sua carriera risale alla finale degli Europei del 2016, quando subì uno stiramento del legamento collaterale mediale e guidò dalla panchina i compagni alla conquista di uno storico titolo, contro la Francia padrona di casa, che vuole difendere anche nel 2020. Tre anni fa si arrese al 25', quasi allo stesso minuto: chissà che Madama non possa consolarsi con la cabala. Allegri, con l'ottavo titolo consecutivo ormai in cassaforte, stava già pensando di gestirlo nel finale di stagione: sarà compito suo cercare di trasformare questo guaio muscolare, anche se suona come un paradosso, in un'opportunità. Intanto, bisogna già studiare le alternative.

La possibile Juve contro l'Empoli:

(4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Bentancur; Dybala, Kean, Bernardeschi.

La possibile Juve in Champions senza Ronaldo:

(4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Kean.

Moise Kean esulta con Bernardeschi - Juventus-Udinese - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Nazionali a marzo: che senso ha?

Viaggi intercontinentali, cambio di abitudini, metodologie di allenamento diverse. Possono essere svariate le cause, ma puntualmente si verificano casi di giocatori infortunati che mettono a repentaglio le sorti di chi detiene i loro cartellini. Florenzi, Chiesa, El Shaarawy e Piccini hanno lasciato il ritiro degli Azzurri, ma ogni club può trovare appigli per lamentarsi. Le pause a settembre e novembre fanno già discutere, ma a marzo con le squadre ormai lanciate alla volata finale, che senso ha organizzare match di qualificazione o amichevoli?

Stephan El Shaarawy impegnato con la Nazionale nelle qualificazioni a Euro 2020Getty Images

Nel caso in questione, i match valgono qualcosa, ma in questo mese, negli anni pari, di norma i giochi sono fatti per le qualificazioni ai Mondiali, agli Europei e alle altre competizioni. Eppure non si rinuncia nemmeno alle amichevoli. Non ci sono indennizzi o risarcimenti della FIFA che tengano: vanno cambiati i calendari. C'è chi propone che le gare delle nazionali vengano giocate a bocce ferme, da aprile a giugno, e i campionati da agosto ad aprile, senza soste. Può essere un'idea al fine di dare più valore e interesse a queste partite, evitando al contempo i famosi infortuni diplomatici.

Messi ko e diventa pure un problema di soldi

Non sorridono neppure il Barcellona e l'Argentina. Messi ha riportato un problema agli adduttori, nel match del Wanda Metropolitano perso 3-1 contro il Venezuela, e non parteciperà all'amichevole di Tangeri con il Marocco. La nazionale marocchina aveva presentato l'evento come il grande ritorno della Pulce e verserà solo metà della cifra pattuita all'Argentina, 550mila euro contro il milione previsto per i 70 minuti che avrebbe dovuto giocare il fuoriclasse dei blaugrana.