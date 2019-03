Cristiano Ronaldo si ferma in Nazionale per un problema ai flessori: Juventus in ansia

Fino ad adesso nessun infortunio in stagione, poi la Nazionale e un problema muscolare. Cristiano Ronaldo è stato costretto al cambio durante il match contro la Serbia, di qualificazione per i prossimi Europei 2020, dopo essersi sentito pizzicare alla coscia destra. Al momento si è parla soltanto di un problema ai flessori della gamba destra, con lo staff medico della Nazionale e della Juventus già in contatto per lo scambio di dati. Ronaldo sarà di ritorno già nella mattinata di martedì a Torino per gli esami strumentali, per verificare eventuali lesioni. In caso di mancata lesione, i tempi di recupero saranno di 20 giorni, con la possibilità di saltare quindi il match d'andata di Champions contro l'Ajax. Ronaldo non aveva avuto problemi quest'anno, se non una botta alla caviglia patita contro il Bologna, problema rientrato immediatamente, con il portoghese che aveva giocato finora 38 partite tran Nazionale e club.

La Juventus dopo la sosta: tutte le partite

Data Partita Difficoltà 30 Marzo Juventus-Empoli * 2 Aprile Cagliari-Juventus ** 6 Aprile Juventus-Milan **** 10 Aprile Ajax-Juventus ***** 13 Aprile SPAL-Juventus * 16 Aprile Juventus-Ajax ****

Una bella preoccupazione per la Juventus, visto l’infortunio del suo miglior giocatore proprio nel momento clou della stagione. Mercoledì 10 aprile ci sarà l’andata dei quarti di finale contro l’Ajax, alla Johan Cruijff ArenA, nel mezzo le sfide di campionato contro Empoli, Cagliari e Milan (all’Allianz Stadium il prossimo 6 aprile). Non un calendario impossibile, ma abbiamo visto come il portoghese sia stato un trascinatore nelle ultime gare dei bianconeri.

Cristiano Ronaldo - Portogallo-Serbia - Qualificazioni Euro 2020 - Getty ImagesGetty Images

E dire che Ronaldo, 85 reti in Nazionale, era partito molto bene con un’occasione sullo 0-0. Poi al 28’ l’infortunio e la sostituzione, con Pizzi entrato al suo posto. Portogallo che era andato sotto nel punteggio a causa del gol su rigore di Tadic, poi nel finale di tempo è arrivato il pareggio di Danilo con destro da fuori area.

Giusto far giocare le Nazionali a marzo?

Questo infortunio, come quello di Messi di qualche giorno fa con l’Argentina, pone un dilemma. Giusto far giocare le Nazionali durante la stagione, soprattutto a marzo in vista delle volate finali? Un dilemma, inoltre, non tanto originale. Da anni si discute sull’eliminare amichevoli e/o match di qualificazione, soprattutto in questo delicato periodo dell’anno. La FIFA si è impegnata a garantire un indennizzo in denaro ai club in caso di infortunio, ma perdere - in maniera grave - Ronaldo (o Messi) a questo punto della stagione sarebbe catastrofico.