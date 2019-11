Cristiano Ronaldo vede quota 100 con il Portogallo: nessuno come lui tra i bomber in attività

Cristiano Ronaldo gioca, segna e trascina il Portogallo verso Euro 2020. Nel 6-0 alla Lituania è la stella di CR7 a brillare con una tripletta. I malumori bianconeri hanno consegnato alla nazionale lusitana un giocatore ancor più motivato e intenzionato a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. "Sto bene, anzi sto molto bene" aveva affermato prima del match. L’ha voluto dimostrare a modo suo, complice la modesta caratura dell’avversario.

I migliori bomber in attività: nessuno come Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo si porta così ad appena due lunghezze da quota 100 gol con il Portogallo. Tra i bomber in attività nessuno può vantare un simile bottino: il più diretto inseguitore a livello di nazionali è Leo Messi che è comunque distante 30 reti. Poi troviamo Neymar, Suarez e l’interista Lukaku. In questa Top 5 quattro sono anche i migliori nella storia della loro nazionale. L'eccezione è il Brasile con Pelé che il 19 novembre festeggerà 50 anni dal suo millesimo gol in carriera e che vanta 77 centri in 92 partite con la maglia verdeoro. Il migliore dell'Italia? Belotti con otto gol in 26 presenze (Gigi Riva è il migliore all-time con 35 reti in 42 match).

MIGLIOR BOMBER IN ATTIVITA' NAZIONALE GOL PRESENZE Cristiano Ronaldo Portogallo 98 163 Lionel Messi Argentina 68 136 Neymar Brasile 61 102 Luis Suarez Uruguay 58 111 Romelu Lukaku Belgio 51 83

CR7 re del Portogallo: Ali Daei nel mirino

CR7 vede oltre e a quota 109 c’è l’iraniano Ali Daei, il marcatore più prolifico di sempre con le nazionali. Questo record, l’ennesimo della sua carriera per diventare il secondo calciatore della storia a raggiungere 100 gol internazionali, è ampiamente alla sua portata: è solo questione di tempo. I suoi numeri con la nazionale lusitana sono quasi imbarazzanti per la concorrenza: seguono Pauleta, Eusebio e Figo rispettivamente con 47, 41 e 32 gol.

Presenze 163 Gol 98 Assist 28 Triplette 9 Serie aperta 10 gol nelle ultime 5 gare

La prossima vittima nel mirino è il Lussemburgo nel match che potrebbe certificare l'approdo a Euro 2020 dei campioni d'Europa in carica. Un bel modo per ricaricare le pile e rituffarsi nelle faccende del calcio nostrano con la Juventus.