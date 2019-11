Croazia, Austria, Germania e Paesi Bassi a Euro 2020: si sblocca Piatek, segna anche Lukaku

Tutte le qualificate a Euro 2020

ITALIA (1a girone J)

FINLANDIA (2a girone J)

INGHILTERRA (1a girone A)

REPUBBLICA CECA (2a girone A)

UCRAINA (1a girone B)

GERMANIA (1a girone C)

PAESI BASSI (2a girone C)

CROAZIA (1a girone E)

SPAGNA (1a girone F)

POLONIA (1a girone G)

AUSTRIA (2a girone G)

FRANCIA (1a girone H)

TURCHIA (2a girone H)

BELGIO (1a girone I)

RUSSIA (2a girone I)

Gruppo C

Germania-Bielorussia 4-0 (41' Ginter, 49' Goretzka, 55' e 83' Kroos) | RIVIVI IL LIVE | REPORT |

Irlanda del Nord-Paesi Bassi 0-0 | RIVIVI IL LIVE | REPORT |

Alla fine sia la Germania che i Paesi Bassi riescono a staccare il pass per gli Europei. La Germania fa il suo dovere, battendo la Bielorussia con un netto 4-0, mentre i Paesi Bassi pareggiano in casa dell’Irlanda del Nord per 0-0 (per i padroni di casa anche un rigore sbagliato con Steven Davis). Ora l’Olanda non può più essere raggiunti dai britannici, avendo lo scontro diretto a favore (avevano vinto in casa per 3-1).

La classifica: Germania 18 punti, Paesi Bassi 16, Irlanda del Nord 13, Bielorussia 4, Estonia 1.

Paesi Bassi - Euro 2020Getty Images

Gruppo E

Azerbaigian-Galles 0-2 (10' Moore, 34' H.Wilson)

Croazia-Slovacchia 3-1 (32' Bozenik; 56' Vlasic, 60' B.Petkovic, 74' Perisic)

Se la vede nerissima la Croazia vice campione del mondo che, a momenti, rischiava di lasciare il pass per la qualificazione in casa contro la Slovacchia. Ospiti in vantaggio con Bozenik, ma Vlasic fa partire la rimonta completata da Petkovic e Perisic. Vince anche il Galles che passa in Azerbaigian per 2-0 grazie alle reti di Moore e Wilson: tra i britannici si rivede anche Gareth Bale, schierato addirittura da titolare, nonostante fosse considerato ‘infortunato’ al Real Madrid.

La classifica: Croazia 17 punti, Ungheria 12, Galles 11, Slovacchia 10, Azerbaigian 1.

CroaziaEurosport

Gruppo G

Slovenia-Lettonia 1-0 (53' aut. Tarasovs)

Austria-Macedonia del Nord 2-1 (7' Alaba, 48' Lainer; 90+3 Stojanovski)

Israele-Polonia 1-2 (4' Krychowiak, 54' Piatek; 88' Dabbur)

La Slovenia supera la Lettonia in casa, ma l’Austria ottiene il pass per gli Europei grazie al 2-1 casalingo contro la Macedonia con i gol di Alaba e Lainer. Intanto, la Polonia resta in testa al girone con il 2-1 in Israele con i gol di Krychowiak e di Piatek, interrompendo una striscia di digiuno che durava da un mese (20 ottobre scorso nel 2-2 tra Milan e Lecce).

La classifica: Polonia 22 punti, Austria 19, Slovenia 14, Macedonia del Nord e Israele 11, Lettonia 0.

Alaba - Austria-Macedonia - Euro 2020 qualifier - Getty ImagesGetty Images

Gruppo I

Russia-Belgio 1-4 (19' T.Hazard, 33' e 40' E.Hazard, 72' R.Lukaku; 79' Dzhikiya) | SITUAZIONE MERTENS |

Cipro-Scozia 1-2 (12' Christie; 47' Efrem; 53' McGinn)

San Marino-Kazakistan 1-3 (6' Zainutdinov, 22' Suyumbayev, 26' Shchetkin; 76' F.Berardi)

Thorgan Hazard Getty Images

Dopo l’Italia, anche il Belgio fa l’en plein di vittorie trovando il successo in casa dell’ostica Russia. Dopo 40 minuti i Diavoli Rossi sono già sul 3-0 grazie ai gol dei fratelli Hazard. Si fa male Mertens, sostituito per precauzione dal ct Martinez, ma arriva anche il poker con il 51° gol in Nazionale di Romelu Lukaku. Successi esterni anche per Scozia e Kazakistan che vanno a vincere in casa di Cipro e San Marino.

La classifica: Belgio 27 punti, Russia 21, Scozia 12, Cipro e Kazakhistan 10, San Marino 0.