Dopo Belgio e Italia anche la Russia si qualifica a Euro 2020: Paesi Bassi 2-1 con doppio Wijnaldum

Gruppo C

-Bielorussia-Paesi Bassi 1-2 (32' e 41' Wijnaldum; 53' Dragun)

-Estonia-Germania 20:45

In attesa di Estonia-Germania, i Paesi Bassi ottengono un successo importantissimo in Bielorussia grazie alla doppietta di Wijnaldum nel primo tempo. In avvio di ripresa la squadra di casa accorcia con Dragun con la Bielorussia che ci crede, ma tiene la coppia de Ligt-van Dijk con i Paesi Bassi che salgono così in testa al girone con 15 punti.

La classifica: Paesi Bassi 15 punti, Germania e Irlanda del Nord 12, Bielorussia 4, Estonia 1

Gruppo I

-Kazakistan-Belgio 0-2 (21' Batshuayi, 53' Meunier)

-Cipro-Russia 0-5 (9' e 90+2 Cheryshev, 22' Ozdoev, 79' Dzyuba, 89' Golovin)

-Scozia-San Marino 6-0 (12', 27', 45+1 McGinn, 65' Shankland, 67' Findlay, 86' S.Armstrong)

Il Belgio continua a vincere e, anche senza Lukaku, trova il suo ottavo successo nel corso di queste qualificazioni con il 2-0 in Kazakistan. Batshuayi firma il gol del vantaggio sul servizio dell’ex Samp Praet, nella ripresa tocca a Meunier raddoppiare dopo il super assist di Hazard. Si qualifica a Euro 2020 anche la Russia che vince a Cipro per 5-0, sfruttando inoltre un’espulsione dei padroni di casa nel primo tempo. Completa la giornata il successo della Scozia che supera per 6-0 la Scozia.

La classifica: Belgio 24, Russia 21, Cipro 10, Scozia 9, Kazakistan 7, San Marino 0.