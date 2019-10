Dopo Belgio e Italia anche Russia e Polonia a Euro 2020: Emre Can espulso per la Germania

Le qualificate a Euro 2020

Italia (Gruppo J)

(Gruppo J) Belgio (Gruppo I)

(Gruppo I) Russia (Gruppo I)

(Gruppo I) Polonia (Gruppo G)

Gruppo C

-Bielorussia-Paesi Bassi 1-2 (32' e 41' Wijnaldum; 53' Dragun)

-Estonia-Germania 0-3 (51' e 57' Gündogan, 71' Werner)

I Paesi Bassi ottengono un successo importantissimo in Bielorussia grazie alla doppietta di Wijnaldum nel primo tempo. In avvio di ripresa la squadra di casa accorcia con Dragun con la Bielorussia che ci crede, ma tiene la coppia de Ligt-van Dijk con i Paesi Bassi che salgono così in testa al girone con 15 punti. La Germania risponde subito presente con il 3-0 sul campo dell'Estonia grazie alla doppietta di Gündogan e al gol di Werner. E dire che i tedeschi erano rimasti in 10 dopo 14 minuti per il rosso diretto a Emre Can.

La classifica: Paesi Bassi e Germania 15 punti, Irlanda del Nord 12, Bielorussia 4, Estonia 1.

Gruppo I

-Kazakistan-Belgio 0-2 (21' Batshuayi, 53' Meunier)

-Cipro-Russia 0-5 (9' e 90+2 Cheryshev, 22' Ozdoev, 79' Dzyuba, 89' Golovin)

-Scozia-San Marino 6-0 (12', 27', 45+1 McGinn, 65' Shankland, 67' Findlay, 86' S.Armstrong)

Il Belgio continua a vincere e, anche senza Lukaku, trova il suo ottavo successo nel corso di queste qualificazioni con il 2-0 in Kazakistan. Batshuayi firma il gol del vantaggio sul servizio dell’ex Samp Praet, nella ripresa tocca a Meunier raddoppiare dopo il super assist di Hazard. Si qualifica a Euro 2020 anche la Russia che vince a Cipro per 5-0, sfruttando inoltre un’espulsione dei padroni di casa nel primo tempo. Completa la giornata il successo della Scozia che supera per 6-0 la Scozia.

La classifica: Belgio 24, Russia 21, Cipro 10, Scozia 9, Kazakistan 7, San Marino 0.

Gruppo E

-Ungheria-Azerbaigian 1-0 (10' Korhut)

-Galles-Croazia 1-1 (9' Vlasić; 45+3 Bale)

Serviva una vittoria all’Ungheria e i tre punti sono arrivati, nonostante i padroni di casa siano riusciti a battere l’Azerbaigian solo con un gol di differenza. A decidere il match è Korhut. In testa al gruppo ci resta la Croazia che non riesce però a conquistare i tre punti in casa del Galles: apre Vlasić al 9', ma pareggia i conti nel recupero Bale con un gran controllo e tiro.

La classifica: Croazia 13 punti, Ungheria 12, Slovacchia 10, Galles 7, Azerbaigian 1.

Gruppo G

-Slovenia-Austria 0-1 (21' Posch)

-Polonia-Macedonia del Nord 2-0 (74' Frankowski, 80' Milik)

Anche la Polonia conquista il pass per Euro 2020 grazie al successo casalingo contro la Macedonia targato Frankowski (su assist di Lewandowski) e Milik che supera Dimitrievski con un gran sinistro da fuori area. Al 2° posto c’è l’Austria che si avvicina alla qualificazione grazie all’1-0 di Lubiana contro la Slovenia con gol di Posch che segna di testa su assist dell’interista Lazaro. La Slovenia ha chiuso anche in 10 per il rosso comminato a Popov per una gomitata.

La classifica: Polonia 19 punti, Austria 16, Macedonia del Nord e Slovenia 11, Israele 8, Lettonia 0