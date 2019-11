Dopo Berardi, si ferma anche Verratti: Mancini chiama Tonali in Nazionale per Bosnia e Armenia

Dopo Berardi, anche Marco Verratti non potrà rispondere alla convocazione in Nazionale per le ultime due gare di qualificazione ai prossimi Europei. L’Italia affronterà la Bosnia il 15 novembre in trasferta e l’Armenia il 18 novembre a Palermo (entrambe alle 20:45).

Berardi aveva patito un infortunio muscolare nel derby contro il Bologna, mentre Verratti è stato sostituito durante il match di campionato contro il Brest per un colpo alla caviglia. Dopo gli ultimi test eseguiti in mattinata, il PSG e la Nazionale hanno infatti concordato di non far venire in ritiro il centrocampista abruzzese.

Al posto dell’ex Pescara torna quindi in Nazionale Sandro Tonali che era stato inizialmente convocato con l’Italia Under 21. Tonali ha già debuttato in Nazionale A, giocando i 16 minuti finali contro il Liechtenstein del 15 ottobre scorso.