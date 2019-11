Euro 2020, sorteggio playoff: la Bosnia di Dzeko e Pjanic trova l'Irlanda del Nord

E' stato effettuato nella sede dell'UEFA il sorteggio dei playoff per UEFA Euro 2020. In gara 16 squadre, che si sfidano per conquistare gli ultimi quattro posti disponibili. Tutte le semifinali si giocheranno in gara unica il 26 marzo 2020, con le finali che si giocheranno sempre in gara unica il 31 marzo del prossimo anno. I vincitori delle quattro finali si qualificheranno per le fasi finali di Euro 2020.

Percorso A: Islanda-Romania e Bulgaria-Ungheria

Percorso B: Bosnia Erzegovina-Irlanda del Nord e Slovacchia-Irlanda

Percorso C: Scozia-Israele e Norvegia-Serbia

Percorso D: Georgia-Bielorussia e Macedonia del Nord-Kosovo