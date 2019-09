Sei su sei. E qualificazione agli Europei sempre più vicina. Una buona Italia, parzialmente ritrovata anche sul piano del gioco a pochi giorni dalla complicata serata di Yerevan, passa anche in Finlandia, mantiene immacolato il proprio percorso nel girone e ormai “vede” la matematica, complice il regolamento che consente a due formazioni per raggruppamento di passare. Il 2-1 di Tampere è firmato da Ciro Immobile e da Jorginho, con in mezzo il momentaneo pari dal dischetto di Pukki, e per il centravanti laziale è una sorta di liberazione: spezzata una macumba che durava da due anni e quattro giorni, ovvero da quando – al Mapei Stadium di Reggio Emilia, contro Israele – era arrivato il suo ultimo gol in maglia azzurra. Il suo centro, unito a quello dell'italo-brasiliano, consente alla nazionale di Mancini di andare in fuga: +6 sulla Finlandia seconda, +9 sull'Armenia, un abisso su Bosnia e Grecia. L'approdo matematico a Euro 2020 è solo questione di tempo.

Il tabellino

Finlandia (5-4-1): Hradecky; Granlund (82' Soiri), Toivio, Arajuuri, S. Vaisanen, Uronen; Lod, Kamara, Schuller (87' Kauko), Lappalainen (75' Tuominen); Pukki. Ct. Kanerva

Italia (4-3-3): Donnarumma; Izzo, Bonucci, Acerbi, Emerson (8' Florenzi); Barella, Jorginho, Sensi; Chiesa (72' Bernardeschi), Immobile (76' Belotti), Lo. Pellegrini. Ct. Mancini

Arbitro: Bobby Madden (Scozia)

Gol: 59' Immobile (I), 72' rig. Pukki (F), 79' rig. Jorginho (I)

Assist: Chiesa (I, 0-1)

Ammoniti: Jorginho, Schuller, Donnarumma, Arajuuri, S. Vaisanen, Kauko

La cronaca in 10 momenti chiave

7' - Problemi muscolari per Emerson, costretto immediatamente a lasciare il campo. Al suo posto entra Florenzi, che si piazza a sinistra al posto del compagno.

27' - Chiesa trova al limite Sensi, che calcia stupendamente al volo trovando la deviazione sotto l'incrocio di Hradecky.

31' - Chiesa al cross per Immobile, che di testa spizza non lontano dal secondo palo. Italia in pressione costante.

43' - Avanzata fino al limite di Sensi, ben servito da Immobile, e gran destro che sfiora il palo.

44' – Altro intervento di Hradecky: gran riflesso sul tentativo ravvicinato di Chiesa, penetrato in area su assist di Barella.

59' – GOL DELL'ITALIA. Cross teso di Chiesa e colpo di testa vincente sul secondo palo di Immobile, che torna al gol in maglia azzurra dopo due anni. 0-1.

72' – GOL DELLA FINLANDIA. Sensi frana in area su Pukki dopo aver perso palla e il centravanti del Norwich non perdona, superando Donnarumma dal dischetto.

79' – GOL DELL'ITALIA. Barella calcia e Vaisanen interviene in area con le braccia attaccate al corpo: è rigore, molto dubbio, che Jorginho trasforma per l'1-2.

81' – Belotti sfiora il tris: Bernardeschi tocca dentro per il Gallo, che calcia in spaccata, ma Hradecky è nuovamente bravissimo a chiudere la propria porta.

85' – Di nuovo Hradecky protagonista: altro volo su un sinistro incrociato di Belotti, che si era liberato bene in area.

Il migliore

Immobile. Finalmente! Torna al gol dopo due anni, spezzando una maledizione lunghissima. Una rete che premia il suo costante lavoro a favorire gli inserimenti dei compagni.

Il peggiore

Uronen. Non tiene quasi mai Chiesa, che sulla sua fascia fa un po' quel che gli pare e piace.

