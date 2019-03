Francia e Inghilterra passeggiano su Islanda e Montenegro, l'Ucraina vince a fatica

Gruppo A

Montenegro-Inghilterra 1-5 (17' Vesović; 30' M.Keane, 38' e 59' Barkley, 71' Kane, 80' Sterling)

Kosovo-Bulgaria 1-1 (39' Bozhikov; 61' Zeneli)

Inghilterra a punteggio pieno dopo due giornate, con la squadra di Southgate che vince anche in casa del Montenegro. Finisce 5-1 e dire che a passare in vantaggio proprio i padroni di casa con Vesović, prima delle reti di Keane, Barkley (doppietta), Kane e Sterling. Non c'è grande competizione in questo girone, con la Bulgaria che si ferma a quota 2 dopo il pareggio in casa del Kosovo.

Ross BarkleyEurosport

La classifica: Inghilterra 6 punti, Bulgaria 2, Kosovo e Montenegro 1, Repubblica Ceca 0

Gruppo B

Portogallo-Serbia 1-1 (7' rig. Tadić; 42' Danilo Pereira) - REPORT -

Lussemburgo-Ucraina 1-2 (34' Turpel; 40' Tsygankov, 90+3 aut. Gerson Rodrigues)

Due partite casalinghe e due pareggi per il Portogallo che non parte col piede giusto nel Girone B (oltre all'infortunio di Ronaldo), considerando che poi dovrà andare a giocare in casa di Ucraina e Serbia. L'Ucraina di Shevchenko, comunque, non convince appieno vista la vittoria per 2-1 contro il Lussemburgo arrivata solo al 93' a causa dell'autorete di Gerson Rodrigues.

Tsygankov, Zinchenko - Lussemburgo-Ucraina - Qualificazioni Europei 2020 - Getty ImagesGetty Images

La classifica: Ucraina 4 punti, Lussemburgo 3, Portogallo 2, Serbia 1, Lituania 0

Gruppo H

Francia-Islanda 4-0 (12' Umtiti, 68' Giroud, 78' Mbappé, 84' Griezmann)

Turchia-Moldavia 4-0 (24' Kaldirim, 26' e 53' Tosun, 70' Ayhan)

Andorra-Albania 0-3 (21' Sadiku, 87' Balaj, 90+6 Abrashi)

Francia a punteggio pieno dopo due giornate, con il rotondo successo per 4-0 sulla povera Islanda. Apre i conti Umtiti con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione, poi raddoppia nella ripresa Giroud. Per l'attaccante del Chelsea è il gol n° 35 (in 89 presenze) in Nazionale, che diventa ora il terzo miglior marcatore della Francia dopo Henry (51) e Platini (42). Completano l'opera Mbappé e Griezmann. A punteggio anche la Turchia di Calhanoglu (assist in rovesciata sul gol di Kaldirim), che supera per 4-0 la Moldavia. Vince anche l'Albania che supera Andorra per 3-0 in trasferta.

La classifica: Francia e Turchia 6 punti, Albania e Islanda 3, Andorra e Moldavia 0