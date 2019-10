Gianluca Vialli torna nel centro tecnico federale di Coverciano. Sfumata la trattativa per l'acquisizione della Sampdoria, l'ex attaccante passerà quattro giorni in compagnia della Nazionale del suo grande amico Roberto Mancini in occasione del match, in programma sabato sera allo stadio Olimpico di Roma, che potrebbe valere la qualificazione aritmetica alla fase finale degli Europei 2020. Vialli vivrà la vigilia della partita in hotel insieme ai giocatori e - come sottolinea La Gazzetta dello Sport - si tratterrà per un periodo di tempo superiore a quello previsto dal programma Volontari di Euro 2020.

L'idea di Gravina e il primo approccio

Potrebbe essere un indizio, questo, della volontà di Vialli di rimettere piede nel mondo della Nazionale non solo in occasione di Italia-Grecia, ma più a lungo termine. Non è un segreto infatti che il presidente della Figc Gabriele Gravina voglia cercare di coinvolgere l'ex attaccante in maniera continuativa proponendogli il ruolo di capo delegazione degli azzurri. Un progetto che Gravina culla da diverso tempo e che infatti ha conservato in capo a se stesso senza delegarlo ad altri. Un primo approccio con Vialli c'era stato lo scorso inverno, ma era finito in un nulla di fatto. Ora che la possibilità di acquisire la Sampdoria sembra definitivamente sfumata, i margini per riaprire la discussione sono decisamente più ampi.

Le parole di Gianluca Gravina dello scorso inverno

" Gianluca Vialli è la persona ideale per ricoprire il ruolo di capo delegazione, lo aspettiamo perché sappiamo quanto tiene all'azzurro e quanto possa dare in termini di valori e professionalità "