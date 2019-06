Grecia-Italia: probabili formazioni e statistiche, salgono le quotazioni di Belotti

Le probabili formazioni

Grecia (4-2-3-1): Vlachodimos; Mavrias, Papastathopoulos, Siovas, Koutris; Zeca, Kourbelis; Fortounis, Bouchalakis, Samaris; Kouloris Ct: Angelos Anastasiadis

Italia (4-3-3): Sirigu; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Bernardeschi Ct: Roberto Mancini

Video - Insigne: "Sarri alla Juve è un tradimento? Per noi napoletani sì... Spero cambi idea" 01:32

Statistiche

L’Italia ha perso solo una delle nove sfide contro la Grecia, nel marzo 1972 (5V, 3N)

La Grecia è rimasta imbattuta in tre delle quattro partite interne, tutte disputate ad Atene, contro l’Italia (1V, 2N, 1P).

L’ultima sfida tra Italia e Grecia è terminata 1-1, nel novembre 2008, in amichevole proprio ad Atene (gol di Theofanis Gekas e Luca Toni).

L’Italia è imbattuta da 32 partite nelle qualificazioni agli Europei, striscia record per gli azzurri (26V, 6N) – nel parziale 64 reti segnate, esattamente due di media a match.

L’Italia ha vinto tutte le ultime sei gare nelle qualificazioni agli Europei, non è mai arrivata a sette successi di fila.

L’Italia non ha subito alcun gol nelle ultime cinque partite con Mancini in panchina, solo due volte gli Azzurri hanno tenuto la porta inviolata per più gare consecutive: nel 1990 (10 con Azeglio Vicini) e nel 1974 (12 con Ferruccio Valcareggi).

Solo l’Inghilterra (10) ha segnato più reti dell’Italia (otto) nelle prime due partite di qualificazione agli Europei 2020.

Nessuna squadra ha subito meno tiri nello specchio dell’Italia (due) nei primi due match di qualificazione agli Europei 2020.

Jorginho (843’) è il giocatore dell’Italia che ha giocato più minuti nella gestione Mancini.

Moise Kean potrebbe diventare il più giovane giocatore nella storia della Nazionale con almeno tre reti realizzate (19 anni e 101 giorni).

Moise Kean ha segnato nelle ultime due partite disputate con l’Italia: l’ultimo giocatore azzurro ad andare in gol in tre match consecutivi è stato Éder nel giugno 2017.